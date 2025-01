Ramona Olaru, dezvăluiri despre divorțul de fostul soț și motivul pentru care i-a păstrat numele: „Nu am avut probleme majore în acea căsătorie”

Ramona Olaru, prezentatoarea TV cunoscută pentru energia și carisma sa, a dezvăluit detalii surprinzătoare despre viața personală și despre căsnicia pe care a avut-o înainte să devină celebră. Deși puțini știau, numele ei de familie din buletin, Olaru, este un rezultat al unei relații din trecut, iar vedeta a vorbit deschis despre divorțul de fostul soț, Bogdan Olaru.

Ramona Olaru s-a căsătorit cu Bogdan în urmă cu mai mulți ani, însă relația lor nu a fost una de durată. După ce au realizat că drumurile lor nu se mai aliniază, cei doi au ales să divorțeze. Totuși, despărțirea s-a produs pe cale amiabilă, iar Ramona a rămas cu numele lui de familie, cu acordul fostului partener.

Deși căsnicia lor a fost scurtă, Ramona a declarat că Bogdan Olaru a fost „cel mai ok bărbat din viața ei.” În ciuda acestui lucru, cei doi nu au mai păstrat legătura după divorț, iar fiecare și-a continuat viața separat. Bogdan Olaru s-a recăsătorit și trăiește acum o altă poveste de dragoste, în timp ce Ramona a trecut prin mai multe relații care i-au adus lecții importante.

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a avut parte de provocări în viața amoroasă, însă vedeta a reușit să vadă fiecare experiență ca pe o oportunitate de creștere. Indiferent de finalul relațiilor, ea a extras lecții valoroase, care au ajutat-o să devină mai puternică și mai încrezătoare.

„Am fost într-o relație de căsătorie, doar logodiți la cununia civilă, doar așa. Cred că a fost dintr-o nevoie de a fi sigură că am ceva sigur și de acum încolo viața mea va fi aranjată și frumoasă, cu omul meu, cu familia mea. A fost foarte ok, nu am avut probleme majore în acea căsătorie, absolut deloc, din contră, cred că a fost cel mai ok bărbat din viața mea. (…) Ce nu a fost ok a fost faptul că ne-am căsătorit prea de tineri și am început să evoluăm total diferit, fiecare într-un alt domeniu, unul ziua, unul noaptea. Nu mai aveam conexiune deloc, nu ne mai întâlneam, nu mai vorbeam, până lucrurile s-au răcit”, a declarat Ramona Olaru în emisiunea „Viața fără filtru.”