Ramona Olaru, detalii inedite despre apartamentul ei. Ce își dorește să primească de la prietenii ei pentru noua locuință: „Le-am făcut listă”

Ramona Olaru este entuziasmată de schimbarea pe care urmează să o facă în viața ei. Vedeta se pregătește să se mute în apartamentul ei pe care și l-a achiziționat.

Ramona Olaru a povestit recent despre pasul pe care îl face în curând în viața ei personală. Ea se va muta în apartamentul pe care l-a cumpărat și amenajat după bunul plac. Vedeta a apelat și la un designer de interior, astfel încât toate ideile ei să fie puse în practică așa cum trebuie.

„Cel mai mult mi-a plăcut că mi-am luat apartamentul, casa mea… prima mea casă. Și, iată, săptămâna asta termin să mă mut. Adică săptămâna viitoare voi dormi prima dată în noul apartament. Cum este amenajat? E wow! Mi-am luat un designer de interior care să facă după ideile mele tot ceea mi-am dorit. Și a ieșit exact cum mi-am dorit și cum mi-am imaginat. Abia aștept! O să fac un „house tour” și o să postez la un moment dat, o să vedeți! Am mers pe mult nude, bej, rose și alb…”, a spus Ramona Olaru pentru tvmania.ro.

De asemenea, Ramona Olaru a dezvăluit că le-a făcut o listă prietenilor săi cu lucrurile pe care dorește să le primească pentru apartamentul ei.

„Prietenilor le-am făcut listă cu ce să-mi aducă în dar de casă nouă… Eu mă mut doar cu hainele și încălțămintea, mai puțin de jumătate pentru că restul le-am donat. Și altceva nu am mai luat nimic… chestii de genul pentru bucătărie, de baie, lucruri necesare într-o casă… Prin urmare, am făcut o listă: să-mi ia aspirator, să-mi ia vase, linguri, furculițe, farfurii… de toate. Am păstrat doar o furculiță și o lingură până vor veni ei cu cadouri. Și pahare! Trebuie să-mi ia tot! Lista e făcută, fiecare să împartă și să-mi ia ce vrea!”, a adăugat Ramona Olaru.

Recent, Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii după ce le-a dezvăluit mai multe fotografii cu apartamentul ei, pe care l-a achiziționat în urmă cu aproape un an. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a amenajat locuința după bunul plac și a decis să le arate și urmăritorilor ei în ce stadiu se află acum cu decorarea.

Ramona Olaru se bucură de faptul că mai e foarte puțin până când finalizarea amenajării apartamentului ei va fi gata. În dormitor, vedeta are un pat impresionant din catifea și, piesa de rezistență a acestuia este aerul condiționat cu ecran LCD. Prezentatoarea este încântată de fiecare etapă din acest proces și așteaptă cu nerăbdare ca apartamentul ei să arate așa cum a visat.

„Nu că am avansat, m-am dus mult tare. Mai am foarte puțin, sunt pe ultima sută de metri. Vă mai arăt o dată patul meu super imens. Vreau să vă arăt și că am pus aerul ăsta condiționat, de care sunt îndrăgostită, pentru că am dat și foarte mult pe el, ce-i drept, dar era singurul care se potrivea în decorul acesta. Are imagine, e frumos, apare tot. Și aici nu este încă gata, mai sunt niște chestii de atârnat. O să vă arăt așa un sneak peak să vedeți cam cum se conturează totul. Aveam nevoie de spațiile astea toate să-mi pun toate bijuteriile. Sunt făcute pe comandă”, a mărturisit Ramona Olaru pe Instagram.

În urmă cu aproximativ un an, Ramona Olaru a povestit pe rețelele de socializare faptul că și-a cumpărat primul ei apartament. Vedeta este foarte bucuroasă că a reușit să facă acest pas și este entuziasmată de tot ceea ce urmează să facă.

„Astăzi se întâmplă un lucru foarte important în viața mea. (…) A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe. Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă acum când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu.”

Foto: Instagram

