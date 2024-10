Cătălin Cazacu, noi dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu Ramona Olaru: „Adevărul absolut nu-l deține nimeni”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au petrecut doi ani împreună, având o relație tumultoasă, plină de despărțiri și împăcări. După ce au încheiat definitiv relația, cei doi foști iubiți și-au adresat acuzații reciproce și au schimbat cuvinte grele, în ciuda faptului că plănuiau să își petreacă restul vieții împreună.

Cătălin Cazacu a vorbit recent despre relația sa cu Ramona Olaru și a negat acuzațiile de infidelitate care au apărut după despărțirea lor. În cadrul unui interviu acordat în podcastul lui Cătălin Măruță, fostul campion de motociclism a oferit detalii despre motivele care au dus la ruptura dintre el și fosta sa logodnică. El a clarificat că, deși erau logodiți și păreau să aibă un viitor promițător după cererea în căsătorie din Grecia, relația lor s-a încheiat la începutul anului trecut.

Cazacu a explicat că, deși au existat speculații în presă cu privire la infidelitate ca motiv al despărțirii, acest lucru nu este adevărat. În opinia sa, într-o relație nimeni nu deține „adevărul absolut”, însă este esențial să nu creezi circumstanțe care să-i facă pe ceilalți să își pună întrebări. Astfel, el a subliniat că nu a trădat încrederea Ramonei Olaru și a încercat să clarifice speculațiile din jurul separării lor.

„Răspunsul este nu (n.red.- dacă a înșelat-o pe Ramona Olaru). Eu cred că adevărul absolut nu-l deține nimeni, niciodată. Fiecare dintre noi, într-o relație, este dator să nu îl pună pe celălalt în situația să își pună întrebări sau să nu aibă răspunsuri la anumite întrebări. Dacă există o suspiciune că tu, într-o seară, ai fost în acel loc… eu n-am de unde să știu dacă tu ai fost în acel loc. Dacă tu ești împreună cu un bărbat într-un loc, doar voi doi – doar voi doi o să știți acel adevăr. Tu poți să-mi spui ceva, el poate să-mi spună același lucru, dar n-o să știu niciodată adevărul. Ca acest lucru să nu existe, nu ajung în situația aia. E simplu, ca să n-avem suspiciuni, eu n-ajung niciodată între patru pereți cu o femeie”, a spus Cătălin Cazacu în podcastul „Acasă la Măruță”.

Totodată, Cătălin Cazacu a declarat recent că nu mai există posibilitatea unei împăcări cu Ramona Olaru, explicând că a făcut un jurământ într-o biserică pentru a nu se mai întoarce la fosta sa logodnică. Fostul campion de motociclism a explicat că, în opinia sa, doi oameni ar trebui să fie împreună doar dacă amândoi se simt fericiți și împliniți în relație. El a subliniat că nu are rost să rămâi într-o relație în care unul dintre parteneri nu se simte bine, sugerând că acesta a fost motivul pentru care relația lor s-a încheiat.

„Am jurat în biserică să nu mă mai întorc la Ramona. Consider că doi oameni trebuie să fie într-o relație pentru că le e bine la amândoi. Dacă unuia nu îi este bine, de ce să stai acolo? (…) Noi am fost prieteni foarte mult timp.

Ulterior, am considerat că, poate, e oportun. Am fost împreună doi ani de zile. A fost singura dată când eu m-am pus în genunchi. A fost momentul când eu am crezut, poate greșit, că e momentul să fac altceva cu viața mea”, a povestit el în cadrul aceluiași podcast.