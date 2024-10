Andreea Bălan, declarații surprinzătoare despre mama fiului lui Victor Cornea. Ce relație este între cele două: „Suntem o familie mare”

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de mai bine de un an, trăind o relație plină de armonie și iubire. Cei doi sunt convinși că sunt destinați unul altuia și că nimic nu va interveni pentru a-i separa. Victor s-a adaptat rapid la viața de familie a Andreei, având o relație excelentă cu cele două fiice ale artistei. La rândul său, Andreea s-a apropiat repede de fiul lui Victor, construind o legătură frumoasă cu acesta. În prezent, mulți se întreabă ce fel de relație există între Andreea și fosta parteneră a lui Victor, mama copilului său.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează o familie extinsă și fericită. Artista are două fetițe din relația sa anterioară cu George Burcea, iar Victor este tatăl unui băiețel pe nume Luca, rezultat dintr-o relație din trecut. Deși relația dintre Andreea și tatăl fiicelor sale, George, nu este tocmai armonioasă, situația cu fosta parteneră a lui Victor este complet diferită. Recent, Andreea a dezvăluit că s-a întâlnit cu mama lui Luca și a vorbit despre relația lor.

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea a povestit despre frumoasa relație pe care o are cu Victor Cornea, dar a abordat și un subiect delicat: fiul iubitului ei și relația cu mama acestuia. Chiar dacă Victor și mama copilului nu mai sunt împreună, aceștia au păstrat o relație civilizată. Mai mult, Andreea Bălan a declarat că are o relație foarte bună cu Irina, mama lui Luca, și a vorbit în termeni pozitivi despre aceasta.

De asemenea, Andreea Bălan a dezvăluit că ea și partenerul ei nu își mai doresc copii, având în vedere programul foarte încărcat al celor doi. Cum vedeta are deja două fetițe, iar sportivul un băiat, cei doi se simt complet împliniți.

„Am stabilit că nu mai facem copii. El are deja un băiețel de 11 ani, eu am două fetițe. El mai are 10 ani cel puțin în care o să fie pe drumuri, plecat. Și atunci un copil nu își are rostul. Și nici eu nu îmi mai doresc. E greu să crești doi copii, nu e ușor. Costuri și așa.(…) Băiețelul lui, Luca, vine des la noi”, declara Andreea Bălan.