Ramona Olaru, incident neplăcut în vacanță. Ce a pățit vedeta în Japonia: „Am plecat în treaba noastră și ne-am dat seama, după câteva minute…”

Ramona Olaru este una dintre cele mai plăcute prezențe de pe micul ecran. Asistenta din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1 are un număr considerabil de fani, care îi urmăresc cu mare atenție fiecare apariție și pe care vedeta îi încântă cu glume și replici memorabile.

Ramona Olaru se află în această perioadă în vacanță în Japonia împreună cu o prietenă și își ține la curent fanii cu locurile pe care le vizitează și lucrurile care o impresionează.

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare și că a avut parte de un incident neplăcut, care însă s-a terminat cu bine.

„După ce am umblat ca două floricele să ne luăm brânză pe băț, mi-am uitat telefonul la gheretă la nenea ăla. Am plecat în treaba noastră și ne-am dat seama, după câteva minute. Când ne-am întors, telefonul era în același loc. Asta e Japonia!”, a povestit Ramona Olaru.

Asistenta TV s-a declarat impresionată de diversitatea culinară din Osaka și a mărturisit că nu se poate abține să nu guste din deliciile locale.

Ramona Olaru face parte din echipa de la „Neatza cu Răzvan și Dani” de ceva ani, iar acum este printre cele mai cunoscute asistente TV din showbiz, iar relația pe care o are cu cei doi prezentatori, Dani Oțil și Răzvan Simion, este una foarte frumoasă, fiind buni prieteni.

Ramona Olaru a povestit recent, în cadrul unui interviu, despre prima apariție la matinalul Antenei 1.

„Nu am avut niciodată emoții, pentru că am încredere incredibilă în mine, am dobândit-o în timp, de nevoie. Am avut un tupeu incredibil și un curaj la fel de incredibil. La fel am avut de la început până în ziua de astăzi, probabil că asta le-a și plăcut la mine, de aceea sunt încă acolo și iată-ne cu nu știu al câtelea premiu”, a povestit Ramona Olaru pentru Playtech Știri.