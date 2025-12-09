Ramona Olaru, criticată pe rețelele de socializare pentru bradul ei de Crăciun. Cum au reacționat fanii

Ramona Olaru a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce le-a dezvăluit fanilor cum a împodobit bradul de Crăciun. Cum au reacționat aceștia?

Ramona Olaru, criticată pentru bradul ei de Crăciun

Pe TikTok, Ramona Olaru a publicat un scurt video prin care le arată urmăritorilor săi cum și-a decorat bradul de Crăciun din acest an. În timp ce unele persoane au apreciat maniera neobișnuită prin care a ales să îl împodobească, au mai fost și oameni cărora nu le-a plăcut faptul că a ales o fundă supradimensionată, în loc de o stea clasică.

„Tristuț”, „Doar mie mi se pare foarte trist?”, „Cred că funda pe auriu ar fi arătat mai bine!, Funda nu se potrivește, îi ia toată frumusețea bradului”, „Este important să îți placă ție dar funda parcă „întristează” bradul”, „O fundă aurie ar fi mai potrivită!”, sunt o parte dintre reacțiile primite de Ramona Olaru.

Cu toate acestea, Ramona Olaru a stârnit și aprecieri din partea urmăritorilor. „Drăguuuț!!! să te bucuri de el și să îți transmită o stare bună tot timpul când te uiți la el! Sărbători Magice!”, „Mie îmi place funda”, „Mie îmi place, a ieșit tare frumos, chiar și cu funda aia, parcă e din ciocolată, eu așa o văd, e frumos!”, „Surprinzător de plăcut. Nuanța de maro nu îmi place, dar zău că arată frumos.”

Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă

Ramona Olaru este una dintre cele mai populare și iubite asistente TV din România, reușind să-și câștige un număr impresionant de fani de-a lungul timpului. Aceasta este extrem de activă și pe rețelele de socializare, unde menține o legătură constantă cu comunitatea sa de fani, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu' sau Cătălin Cazacu. Deși părea că unele dintre aceste legături se îndreaptă spre un final fericit, lucrurile nu au funcționat, iar ea spune că a tras concluzii clare din acele experiențe. Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului.

Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre viața ei amoroasă.

„Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta îmi dau seama acum… Când eram în relaţii simţeam nevoia de a sta acolo, credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume, voiam să simt anumite lucruri. Dar nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat… Nu m-a văzut niciun bărbat aşa cum sunt într-adevăr. Am mai avut momente mai intense cu unii, anumite sentimente, dar nimic pe termen lung. Au fost doar apropieri, doar chimie de moment. Deci nu m-am simţit apreciată şi iubită la adevărata mea valoare. Am atât de multă iubire de dat, încât îmi deschid inima să mi-o vadă, să i-o dau. Sunt capabilă de ceva ce nu mai există. Sunt extraordinar de plină de iubire, de lucruri bune de oferit”, a povestit Ramona Olaru.

Asistenta TV a mai vorbit și despre tipul de bărbat pe care și l-ar dori alături, recunoscând că vrea un partener puternic, care să o facă să se simtă protejată.

„Prefer un bărbat periculos, nu un băiat bun. Am mai avut băieţi buni şi au fost mai mult prinţese lângă mine. Vreau să cred că poate să mă protejeze, vreau să mă simt femeie, vreau să mă simt protejată, să fiu finuţă. Dacă trebuie să am lângă mine un bărbat, vreau să aibă el puterea, eu am fost destul timp puternică, nu mai vreau. El poate să fie râvnit, dar important e ce râvneşte el. Şi eu sunt râvnita, dar dacă sunt într-o relaţie nu mă mai uit la nimeni”, a mai declarat Ramona.

