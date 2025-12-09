Bogdan Vlădău, confesiuni despre schimbările din viața lui după divorț. De ce nu ia în considerare mutarea din România: "Chiar dacă aș vrea..."

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

Bogdan Vlădău, confesiuni despre schimbările din viața lui după divorț

Bogdan Vlădău a vorbit într-un interviu acordat recent despre motivul pentru care nu ia în considerare mutarea definitivă din România, deși petrece foarte mult timp în retreat-urile pe care le organizează în diverse țări.

Mai exact, motivul îl reprezintă fetița pe care o are împreună cu Gina Chirilă.

„Îmi doresc să-mi petrec cât mai mult timp cu fiica mea anul viitor. Dacă nu era ea, mă mutam de mult în Columbia, nu mai eram aici sigur. Doar ea mă mai ține aici”, a declarat Bogdan Vlădău pentru Spynews.ro.

În același interviu, el a vorbit și despre viața lui amoroasă, mărturisind că în acest moment nu are o relație, așa cum s-a speculat în presă.

„Chiar dacă aș vrea să am o poveste, n-aș avea cum. Relațiile la distanță nu funcționează, vorbesc din experiență, că am mai avut pe vremea când eram model. (…) Nu, n-am pe nimeni. Dacă aveam, îți spuneam”, a mai zis el pentru sursa citată.

Bogdan Vlădău, declarație rară despre fosta lui soție, Gina Chirilă

Invitat în cadrul unui podcast, Bogdan Vlădău a vorbit despre Gina Chirilă. El și fosta lui soție au ales să meargă pe drumuri separate după ce au fost 11 ani împreună și mențin o relație apropiată de dragul fiicei lor, Katia, pentru ca aceasta să nu simtă absența niciunui părinte în viața ei.

„Până acum, pentru mine, cel mai aproape de perfecțiune a fost fosta mea soție. Și poate pentru faptul că am crescut împreună, am avut niște valori comune, am cunoscut-o când avea 18 ani, acum are 31, am stat 11 ani unul lângă altul și s-a luat unul de la altul și părțile bune, și părțile rele (…) Cu siguranță există iubire de ambele părți în continuare și ne-am dorit ca fetița noastră să aibă parte de pace, de armonie emoțională”, a povestit Bogdan Vlădău în podcast-ul găzduit de Silviu Rotaru.

Bogdan Vlădău nu a dezvăluit motivele care au dus la despărțirea lui de Gina Chirilă, însă el susține că în cazul unei relații, ambii parteneri au partea lor de vină.

„E atât de simplu să arunci pisica moartă în curtea celuilalt și, din nefericire, toți facem asta, la un moment dat. E mult mai la îndemână decât să te uiți cu adevărat la tine, să recunoști că puteai să faci mai bine, că ai greșit (…) Oricum, într-o relație greșesc un pic amândoi sau ar fi putut face lucrurile mai bine ambii parteneri.”

Gina Chirilă ar avea un nou partener

Conform surselor mondene, Gina Chirilă ar fi într-o relație. Cancan.ro relatează faptul că vedeta ar forma un cuplu alături de un bărbat de la începutul verii. Sursa transmite faptul că Gina Chirilă ar trăi o poveste de dragoste din luna iunie a anului 2025, iar pe presupusul ei partener l-ar chema Bogdan. Acesta ar fi specialist in digital marketing si în inteligența artificială.

Bogdan, presupusul partener al Ginei Chirilă

Bogdan, presupusul partener al Ginei Chirilă

Până la acest moment, Gina Chirilă nu a făcut declarații despre aceste zvonuri conform cărora ar fi într-o nouă relație. După divorțul de fostul ei soț, Bogdan Vlădău, vedeta a păstrat discreția în ceea ce privește viața ei personală și a dorit să fie rezervată.

