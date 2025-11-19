Imagini adorabile cu fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău. Cum arată astăzi Katia

Gina Chirilă a publicat o fotografie foarte adorabilă cu fiica ei, Katia.

1. Katia, fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău
În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună. 

Imagini adorabile cu fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău

Gina Chirilă și fostul ei soț, Bogdan Vlădău, postează rar imagini cu fiica lor, Katia, încercând, astfel, să îi protejeze intimitatea. Dar, recent, modelul a împărtășit o fotografie foarte simpatică cu fetița ei, iar urmăritorii au remarcat cât de mare a crescut Katia, acum având cinci ani. 

Bogdan Vlădău, declarație rară despre fosta lui soție, Gina Chirilă

Invitat în cadrul unui podcast, Bogdan Vlădău a vorbit despre Gina Chirilă. El și fosta lui soție au ales să meargă pe drumuri separate după ce au fost 11 ani împreună și mențin o relație apropiată de dragul fiicei lor, Katia, pentru ca aceasta să nu simtă absența niciunui părinte în viața ei.

„Până acum, pentru mine, cel mai aproape de perfecțiune a fost fosta mea soție. Și poate pentru faptul că am crescut împreună, am avut niște valori comune, am cunoscut-o când avea 18 ani, acum are 31, am stat 11 ani unul lângă altul și s-a luat unul de la altul și părțile bune, și părțile rele (…) Cu siguranță există iubire de ambele părți în continuare și ne-am dorit ca fetița noastră să aibă parte de pace, de armonie emoțională”, a povestit Bogdan Vlădău în podcast-ul găzduit de Silviu Rotaru.

Bogdan Vlădău nu a dezvăluit motivele care au dus la despărțirea lui de Gina Chirilă, însă el susține că în cazul unei relații, ambii parteneri au partea lor de vină.

„E atât de simplu să arunci pisica moartă în curtea celuilalt și, din nefericire, toți facem asta, la un moment dat. E mult mai la îndemână decât să te uiți cu adevărat la tine, să recunoști că puteai să faci mai bine, că ai greșit (…) Oricum, într-o relație greșesc un pic amândoi sau ar fi putut face lucrurile mai bine ambii parteneri.”

Gina Chirilă, despre provocările rolului de mamă

În cadrul unui interviu acordat recent, Gina Chirilă a vorbit deschis despre rolul de mamă, dar și despre fricile pe care le are în ceea ce privește creșterea fiicei sale, Katia.

„Așa cum am spus, orice meserie are dedesubturi și greutăți. Cred că mi-aș dori, la fel ca părinții mei, așa cum ei mi-au spus mie, să aleagă ce îi place și să meargă într-o zonă bună. Eu am să o sfătuiesc, voi avea grijă la anturaj! Nu știu de ce tot am eu această obsesie, asta am observat, este foarte important, mai ales în perioada adolescenței”, a spus Gina Chirilă pentru spynews.ro

Gina Chirilă este conștientă de responsabilitatea enormă pe care o are în calitate de mamă, iar de aceea dorește să îi insufle fiicei ei și a lui Bogdan Vlădău cele mai bune valori.

„Cred că provocările vin odată cu fiecare an, pentru că intervin lucruri noi, comportamente noi, și ai o responsabilitate foarte mare și, poate, totodată, te simți copleșit, neputincios, și te întrebi: Ce fac acum?”, a mai spus Gina Chirilă. 

Până acum, Gina Chirilă nu a trecut prin îndoieli referitoare la deciziile luate în educația fiicei sale, considerând că a făcut mereu alegeri bune pentru Katia.

„Nu am ajuns încă să mă tem că nu iau decizii corecte, dar aș vrea să fac bine. Mă gândesc și îmi dau seama că nu trebuie să fie perfect cumva. Lucrurile sunt complexe, cu bune și cu rele”, a adăugat Gina Chirilă pentru sursa citată anterior. 

Ilona Brezoianu a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei, care abia a venit pe lume: „Cea mai frumoasă zi a noastră'

Foto: Instagram

Decizia neașteptată luată de Anisia Gafton și logodnicul ei, Florin Serghei, cu privire la nuntă: "Depinde totul de..."
Decizia neașteptată luată de Anisia Gafton și logodnicul ei, Florin Serghei, cu privire la nuntă: "Depinde totul de..."
People

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani.

Andreea Bălan, adevărul despre divorțul de George Burcea și relațiile eșuate: "Am rămas cu doi copii singură. Avea vicii"
Andreea Bălan, adevărul despre divorțul de George Burcea și relațiile eșuate: "Am rămas cu doi copii singură. Avea vicii"
People

Andreea Bălan a vorbit despre divorțul de George Burcea și relațiile amoroase eșuate.

Knox, fiul Angelinei Jolie, transformare îndrăzneață de look. Ce gest a făcut față de mama sa
Knox, fiul Angelinei Jolie, transformare îndrăzneață de look. Ce gest a făcut față de mama sa
People

Knox, fiul Angelinei Jolie, i-a adus un omagiu mamei sale, afișând un nou look îndrăzneț.

