French chic: vedetele au dat lecții de stil la prezentarea Chanel Couture

Prezentarea Chanel Couture, debutul anticipat al lui Matthieu Blazy, a adunat mai multe staruri decât un covor roșu de la Hollywood, toate încercând să demonstreze că stăpânesc pe deplin tainele șic-ului parizian.

  de  Ioana Ulmeanu
1. Nicole Kidman
Prezentarea Chanel Couture e în mod tradițional o ocazie pentru ca vedete de cel mai înalt calibru să se adune și să asiste, îmbrăcate în cele mai rafinate outfit-uri, la ce au mai prețios de oferit petit mains din atelierele prestigioasei case. S-a întâmplat la fel și în acest sezon, cu atât mai mult cu cât aveau parte de un debut mult anticipat. După anii de direcție creativă a lui Virginie Viard, urmașa firească a lui Karl Lagerfeld la cârma casei, Chanel se bazează acum pe talentul lui Matthieu Blazy. Ocazia a fost celebrată cum se cuvine, prezentarea Chanel Couture întorcându-se la Grand Palais, unde modelele au defilat într-o scenografie elaborată, la umbra unei păduri, la propriu, de ciuperci gigantice. Ciupercile, dar și păsări și alte elemente inspirate de lumea naturală s-au găsit, evident, ascunse și în detaliile colecției, de la tocurile pantofilor până la interioarele poșetelor.

Fanii casei au remarcat felul în care prezentarea Chanel Couture a lui Viard, din 2023, a purtat modelele pe pavajul colorat cu creta de pe malul Senei, sugerând o investiție mult mai puțin semnificativă din partea casei în show-ul designerului, spre deosebire de eforturile bugetare consistente făcute acum pentru debutul lui Blazy. Desigur, discuțiile din online au continuat, sfârșind prin a spune că designeri precum Viard sau Maria-Grazia Chiuri, de la Dior, nu au beneficiat niciodată de încrederea proprietarilor caselor respective așa cum au făcut-o designerii bărbați.  

Dar nu doar set-ul impozant a fost remarcabil, iar despre colecție ai citit deja aici. Un alt plus pentru prezentarea Chanel Couture pentru primăvară-vară a fost și numărul impresionant de vedete venite să asiste. Nicole Kidman, Penelope Cruz, Dua Lipa, ASAP Rocky, Charlotte Casiraghi și mulți alții au aplaudat din front row creațiile lui Blazy, toți purtând alte creații ale casei. Și prezența lor nu e doar un exercițiu de marketing la cel mai înalt nivel, ci și unul de styling, o demonstrație despre cum hainele brand-ului francez pot fi integrate firesc în viața reală… desigur, viața reală a celor bogați și celebri.

Însă primul rând de la prezentarea Chanel, atât de aglomerat de staruri, poate servi lejer drept inspirație pentru oricine își dorește să o obțină. Lecțiile de învățat de aici? Aceleași pe care Coco Chanel însăși le-a repetat la nesfârșit, atât prin intermediul colecțiilor ei, cât și verbal, și pe care designerii care i-au urmat le-au învățat atât de bine și le-au pus în aplicare. O rochie neagră sau un compleu te pot salva din orice ocazie. Un trenci din piele este o variantă sigură pentru a ieși din orice dilemă stilistică. Paietele pot fi purtate și ziua – așa cum a făcut Margaret Qualley. O singură piesă spectaculoasă, precum topul purtat de Tilda Swinton, poate funcționa perfect în orice context. Un blazer din tweed merită să fie un element de bază în garderoba ta – Caroline de Maigret îți demonstrează cum poate fi purtat în cel mai lejer mod. Un costum impecabil, precum cel al lui Liu Wen, va ajunge la un cost infim per purtare (desigur, dacă nu este chiar unul de la Chanel). O pereche de ochelari de soare te transformă instantaneu într-un star, așa cum ne arată Penelope Cruz. Și, desigur, regula de bază Chanel: întotdeauna aruncă o ultimă privire în oglindă înainte de a pleca de acasă și renunță la un element.

Foto: Chanel

