Johnny Depp, de nerecunoscut pe platourile de filmare pentru „Day Drinker” alături de Penélope Cruz. Cum a fost surprins actorul

Johnny Depp revine pe marele ecran cu un nou rol, într-un thriller intens aflat deja în producție în Spania.

Johnny Depp a fost surprins pe platourile de filmare ale celui mai nou proiect al său

Luni, 14 aprilie, studioul Lionsgate a anunțat oficial începerea filmărilor pentru „Day Drinker”, noul film regizat de Marc Webb, în care Johnny Depp joacă alături de Madelyn Cline și Penélope Cruz.

Prima imagine publicată din film îl arată pe Depp, în vârstă de 61 de ani, cu un pahar în mână, privind în afara cadrului, cu o expresie misterioasă.

În „Day Drinker”, Depp interpretează un pasager enigmatic aflat pe un iaht privat, unde se intersectează cu o barmaniță, jucată de Madelyn Cline (27 de ani), cunoscută din Glass Onion. Conform sinopsisului oficial, „cei doi ajung rapid implicați într-o rețea periculoasă care gravitează în jurul unui personaj criminal interpretat de Penélope Cruz, descoperind legături surprinzătoare între ei, pe care nimeni nu le-ar fi bănuit”.

Distribuția este completată de Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto și Anika Boyle. Regizorul Marc Webb, cunoscut pentru recentele filme Snow White (Disney) și The Amazing Spider-Man, a declarat:

„Sunt extrem de entuziasmat să încep filmările alături de Johnny, Madelyn, Penélope și o distribuție excepțională. Avem o poveste plină de tensiune, suntem într-un decor superb și lucrăm cu o echipă de producție fantastică. Va fi o experiență intensă și, cu siguranță, captivantă.”

Aceasta este a patra colaborare cinematografică între Depp și Cruz, care au mai jucat împreună în Blow (2001), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) și Murder on the Orient Express (2017).

Pentru Johnny Depp, „Day Drinker” marchează revenirea în producțiile majore de la Hollywood, fiind primul său rol într-un film distribuit de un studio important după Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). După procesul foarte mediatizat cu fosta soție Amber Heard, Depp a avut apariții în cinematografia europeană – inclusiv în filmul francez Jeanne du Barry, prezentat în deschiderea Festivalului de la Cannes 2023 – și a regizat Modi: Three Days on the Wing of Madness.

Într-o conferință de presă la Cannes, Depp a respins ideea de „revenire”: „Aud des cuvântul ‘revenire’, dar adevărul este că n-am plecat nicăieri. Poate că unii oameni au încetat să mai sune, din teamă sau din alte motive, dar eu am fost mereu aici, pur și simplu nu am mai apărut în prim-plan.”

Ce decizie a luat Amber Heard după procesul împotriva actorului

După procesul de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva sa, Amber Heard e decisă să își schimbe complet viața. Sau cel puțin asta afirmă jurnalista Alison Boshoff într-un articol publicat de Daily Mail. Potrivit acesteia, actrița în vârstă de 37 de ani ar fi părăsit Hollywood-ul pentru a începe o nouă viață alături de fiica sa, Oonagh, în Madrid.

„Vorbește spaniolă și este fericită acolo, crescându-și fiica departe de toată această agitație”, ar fi declarat o sursă apropiată pentru publicația Daily Mail.

Aceasta a adăugat și că Amber Heard și-ar putea relua la un moment cariera de actriță, însă că momentan se bucură de noile schimbări din viața sa.

„Nu cred că se grăbește să se întoarcă la muncă sau la Hollywood, dar probabil că se va întoarce când va fi momentul potrivit, pentru proiectul potrivit”, a explicat sursa.

