Valentino Haute Couture SS 2026: privirea, ritualul și moștenirea

Pentru colecția Valentino Haute Couture SS26, Alessandro Michele propune un exercițiu radical despre mod, timp și felul în care privim moda, într-un show care transformă couture-ul într-o experiență intens controlată a atenției.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Valentino Haute Couture (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Colecția Valentino Haute Couture primăvară–vară 2026, semnată de Alessandro Michele, pornește de la un obiect aproape uitat al sfârșitului de secol XIX: Kaiserpanorama. Acest dispozitiv optic colectiv, care presupunea o privire solitară exercitată simultan de mai mulți spectatori, devine cheia conceptuală a prezentării și a întregii colecții. Nu ca referință nostalgică, ci ca instrument critic pentru a interoga relația contemporană dintre modă, imagine și dorință.

Într-un prezent dominat de supraexpunere vizuală și consum rapid, Alessandro Michele inversează logica spectacolului. În loc să amplifice vizibilitatea, o restrânge. Publicul nu privește defilarea în ansamblu, ci individual, prin orificii metalice, într-un decor circular ce amintește de un altar sau de un mecanism ritualic. „Oamenii din modă sunt voyeuri”, spune Michele, explicând intenția de a obliga privirea să încetinească, să se concentreze și să redevină conștientă de propriile limite.

Această disciplinare a privirii redefinește experiența couture. Hainele nu sunt oferite instantaneu, ci apar fragmentat, intermitent, aproape ca revelații. Fiecare ținută cere timp, răbdare și atenție, într-un contrast deliberat cu fluxul neîntrerupt de imagini digitale. Couture-ul devine astfel un spațiu al contemplației, nu al consumului.

Din punct de vedere estetic, colecția este densă și extrem de variată. Siluetele alternează între opulență și rigoare: rochii construite din valuri de volane, pliseuri metalice ample, broderii complexe pe catifea, dar și costume mai austere, cu linii clare și topstitching decorativ. Apar trimiteri la glamour-ul Hollywood-ului clasic, la anii ’20 și la istoria cinematografiei, un teritoriu esențial atât pentru fondatorul Casei, cât și pentru Alessandro Michele, care leagă aceste imagini de propria sa memorie familială și culturală.

Meșteșugul este omniprezent, fără a fi idealizat. Broderiile bogate, jersey-urile fluide, aplicațiile elaborate și volumele teatrale sunt puse în valoare tocmai prin cadrul restrictiv al prezentării. Privirea este forțată să se apropie, să observe materialul, execuția, detaliul. Couture-ul nu mai este un spectacol distant, ci o experiență aproape incomod de intimă.

Colecția este încărcată de o dimensiune simbolică profundă, amplificată de contextul emoțional al prezentării. Valentino Garavani a murit cu doar câteva zile înainte de show, într-un moment în care totul era deja finalizat. Michele abordează acest fapt cu luciditate și respect, vorbind despre moștenire nu ca despre un repertoriu formal, ci ca despre o etică a creației. Pentru el, Valentino rămâne o figură mitologică, nu aparținând trecutului, ci funcționând ca principiu activ în prezent.

În acest context, couture-ul devine un act de custodie. Michele își asumă rolul de gardian temporar al unei istorii care nu îi aparține, dar pe care o activează printr-o lectură personală. El recunoaște continuitatea muncii celor care au precedat, de la Maria Grazia Chiuri la Pierpaolo Piccioli și, mai ales, rolul comunității invizibile de artizani, croitori și brodeuri care transmit un savoir-faire imposibil de arhivat.

Scenografia, cu cilindri metalici și o muzică techno transformată în ritm liturgic, întărește ideea de ritual. Modelele apar ca figuri aproape sacralizate, nu pentru a fi idolatrizate, ci pentru a interoga însăși noțiunea de idol în modă. Cine privește pe cine? Cine deține puterea? Michele răstoarnă raportul: spectatorul devine captiv, prizonier al propriei dorințe de a vedea.

Valentino Haute Couture primăvară–vară 2026 nu oferă răspunsuri simple. Este o colecție despre tensiuni, între intimitate și spectacol, între dorință și distanță, între memorie și prezent. Prin această prezentare, Alessandro Michele propune couture-ul nu ca obiect de admirație rapidă, ci ca prag: un spațiu în care moda își recapătă dimensiunea ritualică, critică și profund responsabilă față de timp, corp și privire.

Citește și:
Primul capitol Couture al lui Matthieu Blazy la Chanel

Foto: Valentino

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Mouna Ayoub, regina couture, a vândut la licitație o parte din arhiva personală Dior
Fashion
Mouna Ayoub, regina couture, a vândut la licitație o parte din arhiva personală Dior
Primul capitol Couture al lui Matthieu Blazy la Chanel
Fashion
Primul capitol Couture al lui Matthieu Blazy la Chanel
Dior Haute Couture SS 2026: debutul lui Jonathan Anderson
Fashion
Dior Haute Couture SS 2026: debutul lui Jonathan Anderson
11 accesorii călduroase care nu fac rabat la stil
Fashion
11 accesorii călduroase care nu fac rabat la stil
O scurtă istorie a pantalonilor pentru femei
Fashion
O scurtă istorie a pantalonilor pentru femei
A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20
Fashion
A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20
Libertatea
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțini au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțini au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Ego.ro
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Mai multe din fashion
Editorial fashion: All flowers in time bend towards the sun
Editorial fashion: All flowers in time bend towards the sun
Fashion

"One that can never be known / Either all drunk with the world at her feet / Or sober with no place to go" - All Flowers In Time Bend Towards The Sun, piesă de Elizabeth Fraser și Jeff Buckley

+ Mai multe
Total look: Piele, între styling-uri inedite și ținute elegante
Total look: Piele, între styling-uri inedite și ținute elegante
Fashion

Pielea este textura preferată a designerilor în acest sezon.

+ Mai multe
Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim
Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim
Fashion

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC