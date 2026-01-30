Anunțul surprinzător făcut de Simona Halep la un an de când s-a retras din tenis: „Mă bucur să revin”

Simona Halep a decis anul trecut să se retragă din tenis.

Simona Halep
În luna februarie a anului 2025, Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, a dezvăluit public că se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca. Sportiva a dat vestea după ce a fost învinsă de Lucia Bronzetti în primul tur de la Transylvania Open, scor 1-6, 1-6.

Simona Halep, anunț la un an de când s-a retras din tenis

La un an de când s-a retras din tenis, Simona Halep a obținut o funcție importantă. Sportiva a fost numită ambasadoarea onorifică a turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca. Ea va fi cea care va înmâna trofeul Transylvania Open 2026, după cum transmit organizatorii în cadrul unui comunicat oficial.

„Transylvania Open este, pentru mine, mai mult decât un turneu. Este locul unde am simțit susținerea fanilor români la cel mai înalt nivel și unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de inimă. Mă bucur să revin și să contribui cu o altă energie, aceea de a susține și încuraja viitoarele generații”, a declarat Simona Halep, după cum se arată în comunicatul turneului. 

Simona Halep va fi prezentă pe toată durata turneului și va participa la mai multe activități. Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 se desfășoară în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, în BT Arena din Cluj-Napoca.

Simona Halep este câștigătoarea a 24 de titluri WTA, precum și a două trofee de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Sportiva a petrecut 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial și a devenit prima jucătoare româncă care a ajuns în vârful clasamentului WTA.

Simona Halep, despre dorința de a deveni mamă

În cadrul unui interviu acordat publicației treizecizero.ro, Simona Halep a făcut mărturisiri despre ceea ce își propune să facă după retragerea din tenis. Sportiva a recunoscut că nu și-a creionat încă un plan concret, dar ce știe clar este că își dorește să își acorde propriei persoane o atenție mult mai mare.

De asemenea, Simona Halep a vorbit deschis și despre dorința de a deveni mamă.

„Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri.”

Întrebată ce le-ar spune copiilor dacă ar fi să îi convingă să facă sport, Simona Halep a oferit mai multe aspecte care i-ar putea motiva. Sportiva a mai recunoscut că pe tot parcursul carierei, au existat momente în care a fost critică la adresa ei, însă, după ce a apelat la terapie, a devenit mai blândă cu ea.

„Pentru că îi ajută să fie împliniți. Pentru că poți să faci ceva în viață. Mi se pare important să faci ceva. Copiii trebuie să înțeleagă că, pentru a ajunge sus, trebuie să dai totul. Trebuie să fie dispuși să dea totul. Și când faci asta, ai o satisfacție seara când te culci; te gândești, azi am făcut tot ce am putut. Și atât am putut. Trebuie să fii și împăcat cu tine, și mulțumit cu tine. Eu m-am criticat atât de mult de-a lungul carierei, m-am criticat și pe teren, și în afara lui. Lucrând cu psihologi, făcând terapie, am învățat să mă accept așa cum sunt și asta m-a ajutat foarte mult. Îl întrebam pe tata – de ce am emoții atât de mari, pentru că, din cauza lor poate, că nu fac tot ce aș putea să fac în momentul respectiv. Și a zis că dacă ai emoții, înseamnă că trăiești. Nu le mai opri, lasă-le. Și am înțeles că trebuie să le las și să mă bucur de ele. Și m-au ajutat.”

Simona Halep, confesiuni după retragerea din tenis

Pentru foarte mulți, a fost surprinzătoare decizia Simonei Halep de a încheia o carieră demnă de admirat în tenis. În cadrul unui interviu, Simona Halep a făcut o serie de confesiuni despre alegerea ei de a se retrage din tenis, precizând că a fost precum o eliberare pentru ea.

„Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală, am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren. Nu eram 100% pregătită să anunț retragerea, dar așa am simțit în timpul meciului, pentru că a fost prea greu ca să mă mai gândesc să continui și cam atât. Adică nu a fost un gol sau ceva, a fost o eliberare”, a spus Simona Halep pentru GSP.

Iulia Vântur dezvăluie ce decizie a luat după mai bine de 10 ani petrecuți în India: „Nu credeam că voi spune asta'

