Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”

La 48 de ani, Prințesa Charlene intră într-o perioadă marcată de transformare și asumare.

  ELLE
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal: "Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie..."

Revenirea Prințesei Charlene de Monaco în prim-planul vieții publice este însoțită de o schimbare vizibilă, după o perioadă lungă marcată de probleme medicale și absențe îndelungate. HELLO! descrie acest moment drept începutul unui nou capitol pentru soția Prințului Albert, unul definit de siguranță, calm și asumare.

Într-un material amplu publicat de HELLO!, Arlene Prinsloo, autoarea volumului Charlene: In Search of a Princess, vorbește despre transformarea prințesei, care, pe 25 ianuarie, a împlinit 48 de ani, și despre modul în care aceasta pare să-și fi redefinit rolul regal.

„Într-un interviu de acum câțiva ani, Charlene spunea: ‘Nimeni nu-ți dă o fișă cu instrucțiuni despre cum ar trebui să se comporte o prințesă’. Iar mie mi se pare că acum și-a scris propriul manual despre ce înseamnă să fii o figură regală”, a declarat Prinsloo.

Autoarea a fost impresionată de apariția lui Charlene la Ziua Națională a Principatului: „Am fost uimită de apariția ei de Ziua Națională. Arată cu adevărat regal, poate chiar mai mult decât Prințesa Grace. Știu că Charlene urăște comparațiile, dar acum e într-o altă ligă”.

Prinsloo subliniază că, deși Prințesa Charlene de Monaco „respectă regulile”, le adaptează. „Această încredere marchează noul capitol din viața ei. Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie, despre dorința de a trăi în Elveția, toate lucrurile neconfirmate. Acum este aici și rămâne”.

HELLO! reamintește că această transformare vine după o perioadă dificilă începută în 2021, când o infecție severă ORL a ținut-o pe prințesă blocată în Africa de Sud, departe de soțul său și de copiii lor.

La acel moment, Charlene declara: „Este primul an în care nu sunt alături de soțul meu de aniversarea noastră din iulie. Este greu și trist. Dar Albert și cu mine nu am avut de ales. Discuțiile mele zilnice cu Albert și copiii mă ajută enorm, dar îmi lipsește să fiu alături de ei”.

Revenirea sa la Monaco, în noiembrie 2021, a fost urmată de o nouă perioadă de tratament într-o clinică din afara Principatului, înainte ca palatul să anunțe, în martie 2022, întoarcerea definitivă.

Pentru Arlene Prinsloo, această pauză a fost esențială: „Albert i-a oferit timp, nu a obligat-o să fie lângă el 24/7. A avut momente de respiro, iar asta se vede. Nu a arătat niciodată atât de bine ca în ultimele luni”.

Autoarea a mai precizat că, deși Prințesa Charlene de Monaco a fost mereu puternică, după revenire „pare absolut sigură pe ea. Există o liniște interioară care radiază acum din ea”.

Unul dintre cele mai elocvente momente ale acestui nou capitol, subliniază HELLO!, a fost apariția prințesei cu tiară, pentru prima dată din 2011.

„Este foarte grăitor. Acum are încrederea să poarte tiara într-un mod neconvențional și să o facă să funcționeze. Este o declarație de forță și versatilitate”, a spus Prinsloo.

„Cred că o vom vedea pe Charlene așa cum nu am mai văzut-o până acum”, a mai adăugat autoarea. „Cred că ceea ce vom vedea este o femeie foarte încrezătoare, frumoasă. Îmi place felul în care îi crește părul. Pentru mine, asta este foarte semnificativ, pentru că, de obicei, când își schimbă coafura într-un mod foarte dramatic, înseamnă că are ceva în plan”.

Autoarea a mai remarcat că acesta este un „capitol definitoriu, mai ales” din cauza Prințului Jacques și a Prințesei Gabriella.

În 2023, Prințul Albert a declarat pentru Monaco-Matin (citat de Monaco Life) că nu există „o vârstă precisă” la care copiii săi și ai lui Charlene vor începe să îndeplinească îndatoriri oficiale.

„Vom aștepta și vom lua această decizie atunci când se va ivi momentul potrivit. Suntem foarte atenți să înaintăm lent spre aceste obligații și să nu-i supraexpunem când sunt prea mici”, spunea el atunci. „Când vor fi mai mari, desigur, vor fi mai implicați în diferite activități, evenimente, ceremonii… Este important să facem lucrurile treptat, fără a-i forța”.

Arlene crede că următorul rol al lui Charlene „este acela de a pregăti viitorul Principatului Monaco”. Așa cum Prințesa Diana le-a arătat fiilor săi, Prinții William și Harry, o lume dincolo de zidurile palatului, autoarea volumului Charlene: In Search of a Princess consideră că gemenii lui Albert și Charlene „vor fi expuși și părților mai puțin frumoase ale vieții, pentru a avea o imagine mai completă asupra ei, nu doar asupra glamourului”.

„Cred că cea mai mare misiune a lui Charlene este acum, mai ales când se află în ochii publicului alături de copii, să îi crească. Ei privesc spre ea, spre mama lor, pentru a înțelege rolul pe care vor trebui să îl împlinească peste zece, cincisprezece ani”, a spus Arlene pentru HELLO!.

Kate Middleton, foarte strictă în ceea ce privește pregătirea copiilor ei pentru rolurile regale. Ce reguli au de respectat

Foto: Arhiva ELLE

