Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă în timp ce sărbătorea Ziua Națională a Principatului

Prințesa Charlene de Monaco a fost imaginea eleganței într-o ținută complet albă, în timp ce ea și soțul său au sărbătorit Ziua națională a Principatului Monaco, în data de 19 noiembrie.

Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă

Prințesa Charlene de Monaco și-a onorat pe deplin titlul de Alteța Sa Serenissimă atunci când s-a alăturat Prințului Albert de Monaco la slujba de dimineață de la Catedrala Notre-Dame Immaculée.

Mai târziu, cuplul a fost însoțit de gemenii lor de 10 ani, pentru a saluta mulțimile de oameni adunați sub balconul Palatului, toți îmbrăcați impecabil în timp ce urmăreau festivitățile.

Într-un omagiu adus culorilor țării, Charlene a purtat un costum ivory, perfect croit, în timp ce Albert a arătat distins în uniforma sa militară. În ton cu tatăl său, tânărul Prinț Moștenitor Jacques a purtat și el o ținută formală, cu însemne și pantaloni bleumarin cu dungă roșie pe lateral, în timp ce Prințesa Gabriella a contrastat cu mama ei într-o rochiță roșie fermecătoare.

În fiecare an, pe 19 noiembrie, locuitorii din Monaco și rezidenții principatului celebrează această zi fluturându-și drapelele, iar deseori încep comemorările cu un foc de artificii în seara de dinainte.

Ce membri ai familiei au fost surprinși la eveniment

La eveniment a fost prezentă și Charlotte Casiraghi, fiica de 38 de ani a Prințesei Caroline, purtând un sacou din tweed galben, elegant și flatant. Ea a fost însoțită de fiul său, Balthazar Rassam, în vârstă de șapte ani, de fratele ei, Pierre Casiraghi, 38 de ani, și de soția acestuia, Beatrice Borromeo, 40 de ani, îmbrăcată în gri. La începutul lunii octombrie, Beatrice și Pierre și-au întâmpinat prima fiică.

Beatrice, care a fost desemnată cândva de Tatler drept „cea mai stilată figură regală europeană”, este fiica aristocratului italian Don Carlo Ferdinando și s-a alăturat familiei princiare din Monaco în 2015. Ea s-a căsătorit cu Pierre, cel mai mic copil al Prințesei Caroline și nepotul regretatei actrițe hollywoodiene Grace Kelly, într-o nuntă fastuoasă, considerată de Vogue „cea mai șic a verii”.

Înainte de a se căsători cu Pierre, Beatrice Borromeo, a cărei familie deține Insulele Borromeo din Lacul Maggiore, lângă Milano, precum și terenuri în regiunile Lombardia și Piemont, a lucrat ca jurnalistă în presa scrisă și audiovizuală în Italia natală.

Prințesa Caroline de Hanovra, 68 de ani, a fost și ea prezentă, arătând chic într-un palton vișiniu și, asemenea lui Charlene și Gabriellei, purtând o medalie prinsă pe rever.

Ea a onorat culorile drapelului monegasc purtând o bentiță roșu-cireș satinat, în timp ce asista la ceremonia dedicată Zilei Naționale. Ziua Națională a Principatului Monaco este cunoscută și sub numele de Ziua Prințului Suveran, iar data este aleasă de prințul aflat pe tron. În mod tradițional, prinții alegeau ziua sfântului al cărui nume îl poartă.

Însă atunci când Prințul Albert a moștenit titlul, a decis să păstreze aceeași dată ca tatăl său, și nu ziua Sfântului Albert, care ar fi fost 15 noiembrie.

