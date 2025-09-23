Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă într-o rochie albă în valoare de 2.550 de lire sterline

Prințesa Charlene de Monaco a atras toate privirile într-o superbă rochie alb-crem, la un turneu caritabil de golf desfășurat la Monte Carlo, unde a demonstrat că îndemânarea ei la swing este la fel de remarcabilă ca eleganța sa.

Prințesa Charlene de Monaco, apariție spectaculoasă la turneul de golf

Charlene, în vârstă de 47 de ani, căsătorită cu Prințul Albert de Monaco, 67 de ani, din 2011, a zâmbit larg în timp ce ridica o crosă de golf și se pregătea să lovească mingea, în cadrul evenimentului Princess of Monaco Cup.

Fosta înotătoare olimpică și-a etalat abilitățile sportive menținând o postură impecabilă în timp ce lovea mingea, fără să își piardă eleganța, purtând o rochie Elie Saab în valoare de 2.550 de lire sterline și pantofi slingback Jimmy Choo.

Pentru cea de-a patra ediție a evenimentului caritabil, Prințesa Charlene a ales o versiune fără mâneci a rochiei midi din tulle brodat cu flori, semnată de designerul libanez, piesă cu aplicații florale și inserții transparente. Ținuta a fost completată de pantofii „Amita 85” din piele lăcuită, marca Jimmy Choo, în nuanțe de crem, evaluați la 675 de lire sterline.

Charlene, care a fost însoțită de soțul său, și-a prins părul blond într-un coc elegant, cu o şuviță lejer ondulată pe frunte pentru a-și îndulci trăsăturile. Machiajul a fost discret: ruj roz pal, fard roz deschis și un strop de blush, accesorizând doar cu o pereche de cercei stud cu diamante.

La un moment dat, Prințul Albert, elegant într-o pereche de pantaloni crem și un sacou bleumarin – a fost surprins oferindu-i câteva sfaturi de joc soției sale entuziaste. Turneul de golf Princess of Monaco Cup, lansat în 2019, este o competiție de tip „celebrity cup”, cu 18 echipe formate fiecare în jurul unei vedete.

În primul an, evenimentul a strâns 330.000 de euro pentru Fundația Prințesei Charlene de Monaco, fonduri utilizate pentru un proiect de cinci ani la liceul Awutu-Breku din Ghana și pentru renovarea piscinei municipale „Prințesa Charlene' din La Turbie, în sud-estul Franței.

Gemenii cuplului regal, chic în prima zi de școală

Între timp, gemenii de 10 ani ai cuplului, Jacques și Gabriella, s-au întors la școală la începutul lunii, după o vacanță de vară lungă – demonstrând că, în ciuda statutului lor, sunt copii ca oricare alții, afișând accesorii inspirate din personajele și jocurile preferate.

În primele imagini postate pe rețelele sociale, cei doi zâmbeau la început de an școlar, purtând uniforma prestigioasei instituții François dAssise–Nicolas Barré, personalizată cu detalii legate de pasiunile lor actuale.

Gabriella a atras atenția cu un ghiozdan bleu decorat cu personajul Cinnamoroll – creație a companiei japoneze Sanrio, cunoscută pentru Hello Kitty – accesorizat cu un breloc Labubu, jucărie de colecție produsă de compania chineză Pop Mart, care provoacă adevărate frenezii printre colecționari. Aceste figurine de pluș, originare din Hong Kong și descrise ca „creaturi elfice” cu dinți mari și urechi ascuțite, pot ajunge la prețuri de până la 94 de lire sterline pe site-urile de vânzări, edițiile speciale de lux depășind cu mult această sumă. Vara aceasta, o versiune de dimensiuni reale s-a vândut la licitație pentru impresionanta sumă de 127.000 de lire.

La rândul său, Jacques a optat pentru un ghiozdan mai simplu, cu două compartimente și un model geometric, dar decorat cu logo-ul Roblox, platforma de gaming considerată cea mai populară în Marea Britanie în rândul copiilor cu vârste între 8 și 12 ani.

În descrierea postată pe Instagram, familia princiară i-a felicitat pe cei mici pentru revenirea la școală:

„Un nou an școlar plin de descoperiri, prietenii și aventuri îi așteaptă”, se arată în mesaj. „Familia urează tuturor elevilor din Principat un început de an cât mai frumos!”

