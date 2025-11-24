Prințesa Charlene de Monaco poartă pentru prima dată tiara sa regală unică de la nunta din 2011. Cum a apărut la un eveniment

Prințesa Charlene a Monaco a scos din seiful regal un accesoriu cu totul special pentru Ziua Națională a statului Monaco: tiara ei de nuntă!

Prințesa Charlene de Monaco poartă pentru prima dată tiara de la nuntă

Pe 19 noiembrie, Prințesa Charlene, în vârstă de 47 de ani, și soțul ei, Prințul Albert, au participat la gala de la Grimaldi Forum, care a încheiat festivitățile dedicate Zilei Naționale a principatului. Acolo, Charlene a oferit o adevărată surpriză stilistică purtând tiara Diamond Foam pentru prima dată din 2011, readucând-o în lumină după 14 ani.

De această dată, Prințesa Charlene a purtat Diamond Foam Tiara într-o manieră nouă, lăsând coloanele cu diamante în formă de val al tiar ei să cadă peste față. La cina de nuntă din 2 iulie 2011, bijuteria fusese purtată mai spre partea din spate a capului, într-un stil ornamental tradițional.

Apariția tiar ei la gala de Ziua Națională, cu tema „Bonsoir Monte-Carlo” și dedicată Josephinei Baker, a reprezentat și o premieră modernă în materie de modă. Potrivit The Court Jeweller, nicio tiară nu a mai fost purtată la gala de Ziua Națională din Monaco de la Prințesa Grace (actrița Grace Kelly înainte de căsătorie), care a purtat una în 1981. Mama Prințului Albert a murit într-un accident rutier în anul următor, la vârsta de 52 de ani.

Prințul Albert a comandat Diamond Foam Tiara pentru mireasa sa de la bijutierul germano-francez Lorenz Bäumer, iar designul distinct prezintă șiraguri de diamante terminate cu diamante în formă de pară, asemănătoare picăturilor de apă, creând efectul unui val care se sparge.

Versatilă și ușor de adaptat, tiara poate fi purtată, se pare, și ca broșă. Charlene și Albert s-au căsătorit în două ceremonii în Monaco, în iulie 2011: o ceremonie civilă pe 1 iulie și o nuntă religioasă pe 2 iulie.

În ziua nunții religioase, Prințesa a ales să poarte bijuterii regale de familie și accesorii florale din diamante care aparținuseră bunicii Prințului Albert, Prințesa Charlotte, prinse în cocul ei elegant. „Nu port tiară”, spunea Prințesa Charlene pentru Vogue în 2011, vorbind despre stilul ei de mireasă.

„În schimb, Prințesa Caroline mi-a împrumutat câteva agrafe superbe din diamante care i-au aparținut bunicii ei. Mi-am făcut o tiară la Van Cleef & Arpels, dar am decis să o expun la Muzeul Oceanografic și o voi purta la primul meu angajament oficial”, a explicat ea, făcând referire la rara Ocean Tiara, un alt cadou de nuntă din partea lui Albert.

Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă

În urmă cu câteva zile, Prințesa Charlene de Monaco și-a onorat pe deplin titlul de Alteța Sa Serenissimă atunci când s-a alăturat Prințului Albert de Monaco la slujba de dimineață de la Catedrala Notre-Dame Immaculée.

Mai târziu, cuplul a fost însoțit de gemenii lor de 10 ani, pentru a saluta mulțimile de oameni adunați sub balconul Palatului, toți îmbrăcați impecabil în timp ce urmăreau festivitățile.

Într-un omagiu adus culorilor țării, Charlene a purtat un costum ivory, perfect croit, în timp ce Albert a arătat distins în uniforma sa militară. În ton cu tatăl său, tânărul Prinț Moștenitor Jacques a purtat și el o ținută formală, cu însemne și pantaloni bleumarin cu dungă roșie pe lateral, în timp ce Prințesa Gabriella a contrastat cu mama ei într-o rochiță roșie fermecătoare.

În fiecare an, pe 19 noiembrie, locuitorii din Monaco și rezidenții principatului celebrează această zi fluturându-și drapelele, iar deseori încep comemorările cu un foc de artificii în seara de dinainte.

