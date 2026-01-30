Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, ar fi fost descurajată să vorbească despre anul petrecut alături de familia Beckham

Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn Beckham, a renunțat la planurile de a vorbi public despre perioada petrecută alături de el și de celebra sa familie, după ce ar fi primit „mesaje dure” din partea anturajului acestuia. Potrivit DailyMail, modelul în vârstă de 27 de ani lua în calcul cel puțin două oferte prin care ar fi urmat să vorbească deschis despre experiența de a face parte din „brand-ul Beckham”, însă presiunile primite au determinat-o să se retragă.

Hana Cross și Brooklyn Beckham au format un cuplu timp de aproape un an, între 2018 și 2019. În acea perioadă, modelul era o prezență constantă în universul familiei Beckham, stătea în primul rând la prezentările Victoriei Beckham, purtând creațiile acesteia, participa la evenimente de familie și era integrată în cercul apropiat al acestora, inclusiv în relația strânsă cu Gordon Ramsay și familia sa. Victoria Beckham o lăuda pe rețelele sociale, iar Hana publica imagini cu sora lui Brooklyn, Harper, aducându-i clătite cu Nutella în pat și îl numea pe Cruz „fratele mai mic”.

Potrivit DailyMail, imaginea publică armonioasă ascundea însă tensiuni serioase. O sursă citată de publicație afirmă:

„Brooklyn era oaia neagră a familiei, iar asta ar fi fost povestea ei. Existau probleme între el și familie chiar și atunci.”

Aceeași sursă adaugă:

„Hana voia să-și spună povestea, dar a primit mesaje dure din partea taberei lui Brooklyn, care o avertizau să nu fie indiscretă, așa că s-a răzgândit”.

Povestea pe care Hana ar fi putut-o spune ar fi nuanțat semnificativ conflictul actual din familia Beckham. Conform DailyMail, versiunea ei ar fi sugerat că ruptura nu este cauzată exclusiv de relația tensionată dintre David și Victoria Beckham și actuala soție a lui Brooklyn, Nicola Peltz, așa cum a indicat chiar Brooklyn într-o postare pe Instagram. În schimb, modelul ar fi putut susține că problemele dintre Brooklyn și părinții săi, dar și dintre ea și familia Beckham, existau cu mult înainte de apariția Nicolei în viața lui.

Un alt factor care ar fi accentuat tensiunile, conform aceleiași publicații, ar fi fost refuzul lui Brooklyn Beckham de a-i cere Hanei Cross să semneze un acord de confidențialitate, în ciuda dorinței părinților săi ca acest lucru să se întâmple.

Relația lor a devenit publică în decembrie 2018, când Hana și Brooklyn au fost văzuți pentru prima dată împreună la petrecerea de după British Fashion Awards. Conform publicației britanice, modelul a petrecut apoi Crăciunul și Revelionul alături de familia Beckham, iar în februarie 2019, cei doi au fost surprinși la Winter Wonderland, în Hyde Park, alături de verișoara lui Brooklyn, Libby Adams.

Potrivit relatărilor din acea perioadă, luna martie a adus însă primele tensiuni vizibile. După un concert al muzicianului britanic Yungblud, la Camden Assembly, în nordul Londrei, cei doi ar fi avut o ceartă serioasă.

Un martor a declarat: „Brooklyn băuse câteva beri și a ajuns să se certe cu Hana. A fost o ieșire destul de agitată și lucrurile au devenit cam haotice. Brooklyn s-a supărat foarte tare și a ieșit furios în stradă. Hana i-a spus clar ce are de spus și i-a zis că nu îi place când se poartă așa și bea prea mult”.

Cu toate acestea, de Ziua Îndrăgostiților din 2019, cuplul a făcut o escapadă romantică la Paris. Brooklyn a publicat o fotografie cu ei în fața Turnului Eiffel, cu mesajul: „Eu și fata mea. Cel mai norocos bărbat din lume. Te iubesc, iubito”.

Hana Cross i-a răspuns: „Mulțumesc că mă faci cea mai fericită fată din lume. Te iubesc! La mulți ani de Valentine’s Day xx”.

Conform DailyMail, în aprilie, o nouă scenă tensionată ar fi avut loc în fața unui restaurant, unde fratele lui Brooklyn, Romeo, pe atunci în vârstă de 16 ani, i-ar fi pus mâna pe umăr Hanei încercând să calmeze situația. După alte certuri apărute în timpul Festivalului de Film de la Cannes, în luna mai, relația s-a încheiat definitiv în iulie 2019. Presa a relatat ulterior că Victoria și David Beckham ar fi fost încântați de despărțire și că îi sugeraseră discret fiului lor să pună capăt relației cu luni înainte.

Foto: Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro