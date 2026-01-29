Marc Anthony va deveni tată pentru a opta oară. Primele declarații ale artistului

Marc Anthony a anunțat că va deveni tată pentru a opta oară! Artistul în vârstă de 57 de ani și soția lui, fosta concurentă la Miss Univers Nadia Ferriera, în vârstă de 26 de ani, așteaptă venirea pe lume al celui de-al doilea lor copil. Cântărețul mai are șapte copii alături de fostele sale partenere de viață. Iată cum a dezvăluit Marc Anthony marea veste.

Marc Anthony, tată pentru a opta oară

Cu ocazia aniversării a trei ani de când s-a căsătorit cu Nadia Ferriera, Marc Anthony și-a anunțat publicul de pe Instagram că familia lui se mărește. Vestea a fost însoțită de un mesaj emoționant, alături de o imagine în care el și fiul lor, Marco, își țin mâinile pe burtica de gravidă a Nadiei.

„La mulți ani pentru a treia aniversare!! Ce dar minunat ne oferă viața. Dumnezeu este măreț, Marquito va fi un frate mai mare”, se arată în postarea comună transmisă de Marc Anthony și soția lui, Nadia Ferriera, pe Instagram.

Marc Anthony și Nadia Ferriera s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun la un eveniment al Fundației Maestro Cares. S-au căsătorit pe 28 ianuarie 2023 la Muzeul de Artă Pérez din Miami. Artistul și-a cerut partenera în căsătorie în mai 2022, cu opt luni înainte de a organiza ceremonia fastuoasă. David Beckham a fost unul dintre cavalerii de onoare de la ceremonie. Salma Hayek, Luis Fonsi, Maluma, Daddy Yankee și Anthony Ramos s-au numărat printre cei 200 de invitați de la nuntă.

Pentru nuntă, Nadia Ferriera a ales să poarte o rochie albă din dantelă, creată de Galia Lahav, care avea un corset transparent, împodobit cu ornamente florale, iar Marc Anthony a arătat elegant într-un costum Christian Dior. În iunie 2023, la cinci luni de la nuntă, a venit pe lume primul lor copil, Marco.

Marc Anthony și actuala lui soție, Nadia Ferreira, mai au împreună un fiu, pe nume Marco. Artistul mai are doi copii, pe Arianna, și pe Chase, alături de fosta lui iubită, Debbie Rosado. Împreună cu prima soție, Dayanara Torres, îi mai are pe Cristian și pe Ryan. De asemenea, cântărețul este și tatăl gemenilor Emme și Max, pe care îi are cu Jennifer Lopez, cu care el a fost căsătorit vreme de un deceniu înainte de divorțul lor din 2014.

Marc Anthony, declarații despre rolul de tată

Marc Anthony se bucură de o carieră muzicală de succes, însă cântărețul recunoaște că activitatea lui artistică îl împiedică să fie un tată prezent în viața copiilor săi.

„Singurul regret ar fi că ceea ce am ales să fac mi-a ocupat atât de mult timp… Ce aș fi făcut ar fi fost să fiu un tată casnic și, știi, să fiu martor la fiecare secundă. Mi-ar fi plăcut foarte mult. Nu a funcționat așa. Este singurul lucru care mă atrage și – acesta este cel mai mare sacrificiu. Și începi să te întrebi dacă a meritat totul. A meritat? Știi, la acest nivel”, a povestit Marc Anthony în cadrul CBS Sunday Morning.

Citește și:

Noi detalii despre conflictul dintre Nicola Peltz și familia Beckham: „Incapacitatea aproape totală a Nicolei de a rosti numele lui David sau al Victoriei'

Foto: Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro