Alina Eremia se confruntă cu probleme de sănătate. Artista a ajuns la medic

Alina Eremia trece printr-un episod delicat din punct de vedere al sănătății, după ce a fost nevoită să apeleze la ajutor medical. Artista le-a dezvăluit recent urmăritorilor săi că s-a confruntat cu o problemă care a trimis-o direct în cabinetul medicului, unde a primit tratament. De-a lungul anilor, cântăreața s-a menținut constant în topurile muzicale din România, iar relația apropiată cu fanii a făcut ca orice schimbare din viața ei să fie imediat observată.

Alina Eremia a ajuns pe mâna medicilor

De această dată, Alina Eremia a decis să fie sinceră și să spună prin ce a trecut. Vedeta a explicat că a suferit o toxiinfecție alimentară, situație care i-a provocat stări accentuate de rău și a obligat-o să meargă de urgență la medic. Pentru a grăbi procesul de recuperare, artista a făcut o perfuzie și a postat o imagine din clinică, încercând totodată să își liniștească publicul.

Problema de sănătate a apărut într-un moment extrem de nepotrivit, chiar înainte de un concert. Alina Eremia a povestit că a avut parte de o noapte aproape complet lipsită de odihnă, din cauza simptomelor neplăcute, însă nu a lăsat situația să o doboare.

„Am avut o noapte aproape albă. M-am ales cu o toxiinfecție alimentară frumoasă, nu înțeleg de unde. Fix în noaptea de dinaintea concertului. Nici nu se putea mai bine! Dar stați liniștiți, că nu mă pune pe mine la pământ o toxiinfecție alimentară și tocmai de asta am fost să fac o perfuzie”, a transmis Alina Eremia, pe Instagram.

Mesajul ei a fost primit imediat de fani, care i-au trimis numeroase urări de sănătate și încurajări. Artista a dat de înțeles că starea ei este sub control și că a luat toate măsurile necesare pentru a se pune pe picioare cât mai repede.

Alina Eremia, imagini superbe din vacanță

Dincolo de carieră, Alina Eremia traversează o perioadă specială și pe plan personal. După o relație de lungă durată cu Eduard Barbu, cei doi au decis anul trecut să facă pasul cel mare. În urmă cu câteva luni, cântăreața și partenerul ei au devenit oficial soț și soție, moment pe care l-au împărtășit cu emoție comunității lor online.

Recent, Alina Eremia și-a încântat fanii cu mai multe imagini din vacanța pe care a ales să o petreacă departe de România. Artista a plecat alături de soțul ei, Edi Barbu, iar cei doi și-au reîncărcat bateriile pentru următoarele luni.

La începutul anului 2026, Alina Eremia s-a relaxat într-o escapadă în Oman. Cântăreața a fost uimită de această destinație, motiv pentru care a împărtășit mai multe imagini splendide pe rețelele de socializare cu peisajele desprinse din povești. Alături de imaginile publicate pe Instagram, artista a recunoscut că totul este mult mai impresionant în viața reală.

„Locul ăsta e mult mai spectaculos în realitate”, a fost mesajul transmis de Alina Eremia pe contul ei de Instagram.

