Alina Eremia se confruntă cu probleme de sănătate. Artista a ajuns la medic

Alina Eremia a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alina Eremia
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Alina Eremia trece printr-un episod delicat din punct de vedere al sănătății, după ce a fost nevoită să apeleze la ajutor medical. Artista le-a dezvăluit recent urmăritorilor săi că s-a confruntat cu o problemă care a trimis-o direct în cabinetul medicului, unde a primit tratament. De-a lungul anilor, cântăreața s-a menținut constant în topurile muzicale din România, iar relația apropiată cu fanii a făcut ca orice schimbare din viața ei să fie imediat observată.

Alina Eremia a ajuns pe mâna medicilor

De această dată, Alina Eremia a decis să fie sinceră și să spună prin ce a trecut. Vedeta a explicat că a suferit o toxiinfecție alimentară, situație care i-a provocat stări accentuate de rău și a obligat-o să meargă de urgență la medic. Pentru a grăbi procesul de recuperare, artista a făcut o perfuzie și a postat o imagine din clinică, încercând totodată să își liniștească publicul.

Problema de sănătate a apărut într-un moment extrem de nepotrivit, chiar înainte de un concert. Alina Eremia a povestit că a avut parte de o noapte aproape complet lipsită de odihnă, din cauza simptomelor neplăcute, însă nu a lăsat situația să o doboare.

„Am avut o noapte aproape albă. M-am ales cu o toxiinfecție alimentară frumoasă, nu înțeleg de unde. Fix în noaptea de dinaintea concertului. Nici nu se putea mai bine! Dar stați liniștiți, că nu mă pune pe mine la pământ o toxiinfecție alimentară și tocmai de asta am fost să fac o perfuzie”, a transmis Alina Eremia, pe Instagram.

Mesajul ei a fost primit imediat de fani, care i-au trimis numeroase urări de sănătate și încurajări. Artista a dat de înțeles că starea ei este sub control și că a luat toate măsurile necesare pentru a se pune pe picioare cât mai repede.

Alina Eremia, imagini superbe din vacanță

Dincolo de carieră, Alina Eremia traversează o perioadă specială și pe plan personal. După o relație de lungă durată cu Eduard Barbu, cei doi au decis anul trecut să facă pasul cel mare. În urmă cu câteva luni, cântăreața și partenerul ei au devenit oficial soț și soție, moment pe care l-au împărtășit cu emoție comunității lor online.

Recent, Alina Eremia și-a încântat fanii cu mai multe imagini din vacanța pe care a ales să o petreacă departe de România. Artista a plecat alături de soțul ei, Edi Barbu, iar cei doi și-au reîncărcat bateriile pentru următoarele luni.

La începutul anului 2026, Alina Eremia s-a relaxat într-o escapadă în Oman. Cântăreața a fost uimită de această destinație, motiv pentru care a împărtășit mai multe imagini splendide pe rețelele de socializare cu peisajele desprinse din povești. Alături de imaginile publicate pe Instagram, artista a recunoscut că totul este mult mai impresionant în viața reală.

„Locul ăsta e mult mai spectaculos în realitate”, a fost mesajul transmis de Alina Eremia pe contul ei de Instagram. 

Citește și:
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cătălin Măruță, declarații despre o posibilă colaborare cu Antena 1: "Vreau să fac televiziune"
People
Cătălin Măruță, declarații despre o posibilă colaborare cu Antena 1: "Vreau să fac televiziune"
Au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit prezentatoarea Irina Fodor: "Emoțiile, tensiunea, dar și..."
People
Au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit prezentatoarea Irina Fodor: "Emoțiile, tensiunea, dar și..."
Câți bani ar fi câștigat Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, pentru participarea la Power Couple sezonul 3
People
Câți bani ar fi câștigat Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, pentru participarea la Power Couple sezonul 3
Patrick J. Adams și soția sa, Troian Bellisario, au devenit părinți pentru a treia oară. Imaginea emoționantă dezvăluită de actorul din Suits
People
Patrick J. Adams și soția sa, Troian Bellisario, au devenit părinți pentru a treia oară. Imaginea emoționantă dezvăluită de actorul din Suits
Ana Baniciu a împlinit 33 de ani. Ce mesaj i-a transmis soțul ei, Edy Kovacs: "Te iubesc la fel de mult"
People
Ana Baniciu a împlinit 33 de ani. Ce mesaj i-a transmis soțul ei, Edy Kovacs: "Te iubesc la fel de mult"
Marc Anthony va deveni tată pentru a opta oară. Primele declarații ale artistului
People
Marc Anthony va deveni tată pentru a opta oară. Primele declarații ale artistului
Libertatea
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Ego.ro
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Mai multe din people
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: "Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe..."
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: "Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe..."
People

Proba de cuplu s-a anunțat a fi una pe atât de complicată, cât și de amuzantă.

+ Mai multe
Cătălin Măruță, răspuns neașteptat după ce fiica lui, Eva, l-a întrebat de ce nu mai e la PRO TV: "Sunt unele lucruri în viață care..."
Cătălin Măruță, răspuns neașteptat după ce fiica lui, Eva, l-a întrebat de ce nu mai e la PRO TV: "Sunt unele lucruri în viață care..."
People

Cătălin Măruță a dat un răspuns neașteptat, după ce fiica lui, Eva, l-a întrebat de ce nu mai are emisiunea la PRO TV.

+ Mai multe
Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izbașa de la statul român, după retragerea din gimnastică
Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izbașa de la statul român, după retragerea din gimnastică
People

Sandra Izbașa s-a retras din activitate în 2014, iar în prezent este antrenoare la CSA Steaua.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC