Patrick J. Adams și soția sa, Troian Bellisario, au devenit părinți pentru a treia oară. Imaginea emoționantă dezvăluită de actorul din Suits

Patrick J. Adams și Troian Bellisario au devenit părinți pentru a treia oară. Anunțul a fost făcut chiar de celebrul cuplu, actorul din Suits în vârstă de 44 de ani publicând pe contul său de Instagram o fotografie alb-negru în care ține în palmă mâna bebelușului său.

Troian Bellisario, cunoscută pentru rolul din Pretty Little Liars, și Patrick J. Adams au dezvăluit în luna noiembrie că își vor mări familia.

„Încă nu-ți știm numele. Nu-ți știm sexul. Nu știm cum arată zâmbetul tău sau ce va face primul tău râs inimilor noastre. Nu știm ce te va face să râzi sau să plângi, ori care va fi primul fel de mâncare de care te vei îndrăgosti”, a scris Patrick, alături de o fotografie în care Troian își mângâie burtica de gravidă.

„Nu știm de ce te vei teme sau cum vei învăța să depășești frica. Nu știm ce fel de muzică te va face să dansezi sau ce haine vei alege atunci când brațele tale vor fi suficient de puternice să le apuce. Nu știm ce fel de acrobații vor face inimile noastre când te vom ține pentru prima dată în brațe. Am mai fost aici înainte, dar niciodată aici cu tine, așa că de fapt nu știm nimic. Aproape nimic. Ce știm însă este că avem o rezervă infinită de iubire care te așteaptă. Iubire, râsete, lacrimi, petreceri dansante, cântece de leagăn și lecții. Îți vom arăta câteva lucruri, dar tu ne vei învăța tot restul. Nu știm prea multe, dar știm că nu există nimic ce ne-am dori mai mult decât să fim părinții tăi. E o scenă ciudată cea pe care urmează să pășești, dar noi vom fi acolo, alături de tine, pentru tot spectacolul, înfricoșător, minunat și frumos. Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând”, a transmis actorul.

Cum s-au cunoscut cei doi

Troian Bellisario și Patrick J. Adams s-au căsătorit în 2016. Cei doi au împreună două fetițe: Aurora, născută în 2018, și Elliot Rowena, venită pe lume în 2021. Deși celebrul cuplu încearcă să își țină copiii cât mai departe de atenția publicului și a presei, în septembrie 2023, cu ocazia Zilei Naționale a Fiicelor, Bellisario a publicat pe Instagram o fotografie rară cu ele.

„Nu aș putea fi mai recunoscătoare că sunt mama acestor două forțe sălbatice ale naturii”, a scris ea în descrierea postării. „Ați fost mereu și veți fi mereu oamenii mei preferați”.

Troian Bellisario și Patrick J. Adams s-au cunoscut în 2009, în timp ce jucau în piesa de teatru Equivocation. După o scurtă despărțire, cei doi și-au reluat relația în 2010, moment în care Adams a realizat un cameo în serialul Pretty Little Liars.

Troian Bellisario și-a câștigat notorietatea cu rolul Spencer Hastings din Pretty Little Liars, în timp ce Patrick J. Adams era deja cunoscut pentru rolul Mike Ross din Suits. În 2018, Adams a decis să părăsească serialul Suits după sezonul 7. Deși carierele lor s-au desfășurat departe unul de celălalt, Troian filmând în Los Angeles, iar Patrick în Toronto, cuplul a continuat să se susțină reciproc și să gestioneze perioadele de distanțare. Troian glumea în 2025 că, după atâția ani împreună, „în cameră” par că sunt doar la început.

