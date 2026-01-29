Sânziana Negru, vacanță romantică alături de partenerul ei, Ștefan Floroaica. Ce destinație au ales

Sânziana Negru și iubitul ei, Ștefan Floroaica, se bucură de câteva zile de relaxare și romantism în capitala Franței. Creatoarea de conținut a împărtășit cu fanii ei momente din călătoria lor, postând fotografii alături de partener, cu Turnul Eiffel drept decor.

Sânziana Negru, escapadă romantică la Paris cu Ștefan Floroaica

În imagini, Sânziana Negru și Ștefan Floroaica apar zâmbind și îmbrățișați, iar atmosfera de vacanță este completată de luminile orașului și de romantismul specific Parisului. Creatoarea de conținut nu s-a sfiit să adauge și un mesaj jucăuș, care a stârnit zâmbete printre urmăritori și care, subtil, lasă să se înțeleagă dorința ei de a face pasul următor în relație:

„Îl tot aduc în diverse locuri că poate se prinde”, a scris Sânziana, aluzie amuzantă la ideea că și-ar dori să fie cerută în căsătorie, cel mai probabil.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, majoritatea în aceeași notă glumeață și romantică: mulți i-au urat „da” cât mai curând și au speculat că Parisul ar putea fi cadrul perfect pentru un moment special. Alții s-au amuzat de aluziile subtile ale creatoarei de conținut, apreciind simțul ei al umorului și modul în care a făcut publică mica „presiune” pentru un inel.

„Îmbracă-te zilnic în alb și asigură-te că mani e perfectă!”, „Ștefan așteptăm!!!!”, „El s-a prins, dar mai vrea plimbat!”. În același timp, Ștefan Floroaica a răspuns aluziei făcute de partenera lui, prefăcându-se, într-o notă amuzantă, că nu știe despre ce vorbește: „Adică? Nu înțeleg.”

Ce spunea Sânziana Negru despre dorința de a deveni mamă

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele sociale, fanii au întrebat dacă iubita lui Ștefan Floroaica, actorul din serialul Lia – Soția soțului meu și participant la sezonul actual Asia Express, își dorește copii. Răspunsul ei a fost clar: „Bineînțeles, dacă vrea Doamne Doamne.”

Deși Sânziana Negru nu visează la o nuntă tradițională, cu rochie albă, influencerița își dorește să devină mamă și să formeze o familie.

„Nu mi-am dorit, nu mi-am imaginat niciodată eu pe mine la altar, în rochie albă, nu mi-am dorit treaba asta. Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește. Aș face-o de dragul celuilalt, dacă lui i-ar aduce liniște sau poate o bucurie că există legământul dintre noi, dar eu pentru mine nu”, spunea ea în trecut.

În prezent, Sânziana Negru este implicată într-un proiect personal de suflet: recondiționarea casei în care a copilărit. Creatoarea de conținut se ocupă de toate aspectele legate de renovare, iar proiectul îi aduce și aprecierea bunicului său. Ștefan Floroaica îi oferă și el sprijin constant, iar cei doi formează un cuplu echilibrat, sprijinindu-se reciproc în toate demersurile.

De asemenea, Sânziana Negru a demarat un proiect ambițios, achiziționând un teren în afara Capitalei pentru a-și construi propriul cămin. Deși a întâmpinat provocări și cheltuielile au fost mai mari decât anticipase, vedeta este acum mulțumită de rezultatul final. Casa sa din pădure dispune de un living generos, cu șemineu și obiecte de artă, dormitoare spațioase și o curte interioară impresionantă.

