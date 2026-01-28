Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile neașteptate ale celor apropiați

Familia Beckham pare dispusă să pună capăt conflictului cu Brooklyn, însă cu o singură condiție.

Scandalul din familia Beckham pare departe de final, însă David și Victoria își doresc, în continuare, o reconciliere cu fiul lor. Familia Beckham ar fi dispusă să facă pace cu fiul lor înstrăinat, Brooklyn Beckham, însă cu o singură condiție: nu și cu soția acestuia, Nicola Peltz.

„David și Victoria îl iubesc pe Brooklyn și se tem să nu-și piardă fiul. L-ar primi înapoi imediat,” a declarat o sursă pentru People, marți. O a doua sursă a adăugat: „Familia Beckham nu are nicio intenție să se împace cu fiul lor atâta timp cât Nicola este încă în peisaj.”

Totuși, aceeași sursă a subliniat: „Nu este un ultimatum la care el va ceda.”

Aceasta a continuat spunând că Brooklyn „a simțit mai mult sprijin din partea soției sale în ultimii trei ani decât din partea părinților săi în toată viața lui.” Însă, potrivit unei surse apropiate familiei Beckham, „David și Victoria cred că, în timp, Brooklyn se va întoarce. Dar până atunci nu pot face nimic.”

Săptămâna trecută, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a publicat pe Instagram Story o declarație șocantă despre ruptura de familia sa, afirmând că „nu vrea să se împace” cu ei.

Printre altele, el a susținut că mama lui, în vârstă de 51 de ani, „a anulat realizarea rochiei de mireasă a Nicolei în ultimul moment” și apoi „le-a deturnat” primul dans ca soț și soție, continuând să danseze „într-un mod foarte nepotrivit” cu el.

Însă tensiunile dintre Victoria Beckham și nora sa, în vârstă de 31 de ani, ar fi început cu mult înainte de nunta din aprilie 2022.

Victoria și Nicola s-au înțeles bine în primele luni, dar apoi Victoria a început să se comporte ca o iubită geloasă. Părea foarte geloasă pe Nicola,” a declarat o sursă din familia Peltz pentru People. În schimb, o sursă din familia Beckham a contrazis această variantă: „Nicola este cea geloasă pe Victoria. Vrea să fie faimoasă.”

Potrivit informațiilor apărute, familia Beckham, condusă de fostul star al fotbalului britanic și de fosta membră Spice Girls devenită designer de modă, și familia Peltz, o familie americană discretă, condusă de investitorul miliardar Nelson Peltz și de fostul model Claudia Heffner Peltz, nu au fost niciodată pe aceeași lungime de undă.

„Familiile lor sunt foarte diferite,” a spus o sursă din anturajul familiei Peltz, explicând că unul dintre motivele de conflict este viața extrem de publică a soților Beckham. O sursă din familia Beckham a adăugat că cei doi sunt „foarte strategici în tot ceea ce fac, pentru că practic sunt o corporație de un miliard de dolari.

O altă sursă a confirmat aceste lucruri și a mai spus că, în ciuda conflictului, David și Victoria nu au niciun regret legat de modul în care și-au crescut copiii: Romeo Beckham (23 de ani), Cruz Beckham (20 de ani) și Harper Beckham (14 ani).

În ciuda afirmațiilor lui Brooklyn, potrivit cărora felul „manipulator” al părinților săi i-ar fi provocat „o anxietate copleșitoare”, cea de-a doua sursă din anturajul familiei Beckham susține că aceștia „l-au sprijinit întotdeauna pe Brooklyn în tot ceea ce a făcut.”

Nici David Beckham, în vârstă de 50 de ani, nici Victoria Beckham nu au comentat public acuzațiile fiului lor.

Yolanda Hadid descrie „neputința' de a-și vedea fiica, Bella, suferind din cauza bolii Lyme: „Vom continua să luptăm împreună'

