Simona Halep, veste mare pentru fani. Ce lansare importantă va face sportiva: „Primele fotografii cu…”

Simona Halep încheie anul cu un moment special, transformându-și un vis în realitate. Fosta mare sportivă a împărtășit vestea cu fanii săi, mărturisind că se simte extrem de fericită.

Simona Halep și-a lansat albumul

Albumul dedicat carierei Simonei Halep, care adună imagini memorabile din ultimii ani, a fost lansat chiar înainte de Crăciun, spre încântarea publicului. După ce s-a retras din tenis la începutul anului, în februarie, la Transylvania Open, Halep rămâne totuși activă în lumea sportului și a evenimentelor publice. Recent, a fost prezentă la Turneul Campionilor, dar și la antrenamente alături de alți sportivi în Dubai, demonstrând că tenisul va rămâne mereu aproape de inima ei.

Albumul, intitulat „Din România, Simona Halep” include fotografii diverse, inclusiv imagini personale, surprinse de-a lungul carierei sale. Versiunea lansată este una limitată, iar fanii sunt sfătuiți să se grăbească dacă doresc să îl achiziționeze.

„E gata. ‘Din România, Simona Halep’ există! Primele fotografii cu albumul dedicat carierei Simonei Halep: versiunea limitată e prima care a ieșit din tipar”, a anunțat treizecizero.ro prin intermediul rețelelor sociale.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia s-au declarat încântați de album și mulți l-au și comandat deja.

„Oh, abia aștept să-l răsfoiesc! Din nou, mulțumesc pentru implicarea voastră și pentru frumoasele cadouri pe care ni le oferiți!”, „Ce mai frumoasă jucătoare de tenis din lume!”, ‘Este deja comandat”, „Wowww, de-abia aștept!!! Cel mai frumos cadou de Crăciun! Mulțumim! Sunteți minunați!”, au fost doar câteva dintre mesajele lăsate de internauți.

Detalii despre retragerea din tenis

Retragerea Simonei Halep din tenis nu a fost deloc o decizie ușoară. Sportiva a explicat că s-a simțit tot mai departe de teren și că problemele fizice, inclusiv o accidentare la genunchi, au contribuit la hotărârea ei.

Pentru foarte mulți, a fost surprinzătoare decizia Simonei Halep de a încheia o carieră demnă de admirat în tenis, reușind să câștige două titluri de Grand Slam și ocupând primul loc în ierarhia WTA timp de 64 de săptămâni. În cadrul unui interviu acordat recent, Simona Halep a făcut o serie de confesiuni despre decizia ei de a se retrage din tenis, precizând că a fost precum o eliberare pentru ea.

„Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală, am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren. Nu eram 100% pregătită să anunț retragerea, dar așa am simțit în timpul meciului, pentru că a fost prea greu ca să mă mai gândesc să continui și cam atât. Adică nu a fost un gol sau ceva, a fost o eliberare”, a spus Simona Halep pentru GSP.

În prezent, Halep își dedică timpul afacerilor personale și relaxării, bucurându-se de libertatea unui program flexibil. Fără presiunea competițiilor, fosta jucătoare se poate concentra pe proiecte care îi aduc satisfacție și pe momentele petrecute alături de cei dragi, încheind astfel un an plin cu un proiect la care ținea foarte mult.

Citește și:

Alina Sorescu, îngrijorată pentru fetițele ei, după finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu. Ce a povestit vedeta: „Pentru a trăi cât de cât în liniște…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro