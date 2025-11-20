Simona Halep, prezentă la o bază militară românească. Ce ținută a ales sportiva

Deși a renunțat la competițiile de tenis în luna februarie, Simona Halep continuă să fie prezentă în atenția publicului, participând la evenimente și activități care îi reflectă atât personalitatea, cât și respectul față de valorile naționale. Recent, fosta jucătoare numărul 1 mondial a fost prezentă la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, unde a onorat memoria pilotului român, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea acestuia.

Simona Halep, la Baza 57 Aeriană

La eveniment, desfășurat în localitatea Mihail Kogălniceanu din județul Constanța, Simona Halep a ales o ținută sobră, dar elegantă, purtând un costum clasic în două piese. Sportiva a fost însoțită de tatăl său și a atras imediat atenția prin prezența sa, aducând „o notă caldă și un plus de vizibilitate”, după cum au apreciat organizatorii.

Participarea Simonei Halep a creat un moment de emoție pentru militarii prezenți, care au salutat gestul sportivei și i-au oferit cuvinte de laudă pentru performanța sa. Aceasta a oferit autografe și tricouri personalizate tinerilor militari, alături de aeronave de luptă și elicoptere renumite, precum F-16, EF-2000 Typhoon, IAR/SA-330 Puma și UH-60 Black Hawk.

„Un as al tenisului a onorat memoria unui as al aerului. Un moment deosebit l-a reprezentat participarea campioanei Simona Halep, asul tenisului românesc, care a dorit să aducă un omagiu asului aerului, Căpitanul Cantacuzino. Într-un gest de apreciere și solidaritate, Simona a oferit tricouri personalizate tinerilor militari dispusi în formație, având alături unele dintre cele mai apreciate și populare aeronave de luptă la nivel mondial. F-16 și EF-2000 Typhoon, precum și renumitele elicoptere IAR/SA-330 Puma și UH-60 Black Hawk. Acești tineri, evidențiați prin profesionalism, disciplină și devotament, au primit gestul simbolic ca pe o recunoaștere a responsabilităților pe care le îndeplinesc în serviciul țării. Un moment care a subliniat legătura dintre excelența sportivă și spiritul militar”, a anunțat Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino.”

Ce face sportiva după retragere

Simona Halep are o nouă pasiune: golful. Din acest motiv, sportiva a decis să îți achiziționeze o casă exact lângă un teren de golf profesionist aflat în apropiere de București.

„M-am hotărât să cumpăr o casă, o căsuță aș putea să spun. Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem și în România, lângă București, să avem un teren de golf cu toate facilitățile”, mai spus Simona Halep citată de as.ro.

Sportiva a mărturisit că se simte mult mai relaxată în mijlocul naturii, mai ales după ultimii ani care au fost foarte dificili din punct de vedere profesional.

„Stând în natură, văzând atâta verdeață, mă ajută tare mult să-mi relaxez mintea, pentru că au fost ani foarte grei în tenis. Trăiesc fiecare zi cu multă bucurie și încerc să descopar lucruri pe care nu le-am facut nicioadată. (…) Retragere fericită, viață fericită. Cam așa e şi la mine. Obiectivul meu e să trăiesc în prezent”, a declarat Simona Halep, pentru AntenaSport.

În cadrul unui interviu acordat publicației treizecizero.ro, Simona Halep a făcut mărturisiri despre ceea ce își propune să facă după retragerea din tenis. Sportiva a recunoscut că nu și-a creionat încă un plan concret, iar pentru moment, cel puțin, își dorește să își acorde propriei persoane o atenție mult mai mare.

Foto: Instagram

