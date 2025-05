Mărturisirea făcută de Simona Halep, la trei luni de când s-a retras din tenis: „Tenisul m-a învățat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine…”

La începutul lunii februarie, Simona Halep a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

Simona Halep a făcut dezvăluiri emoționante despre decizia ei de a se retrage din tenis. Ea a postat un videoclip pe rețelele de socializare și le-a povestit fanilor ce înseamnă pentru ea tenisul.

„Au trecut trei luni de când am hotărât, în timpul unui meci, că trebuie să mă opresc. După multe discuții cu cei mai importanți oameni din viața mea, planificând cum ar fi cel mai bine să anunț… unde, când, în ce fel… decizia a fost luată împreună cu tenisul, in acel meci”, și-a început Simona Halep mesajul.

Sportiva a vorbit despre principalele lucruri pe care le-a învățat în cariera de jucătoare de tenis.

„Tenisul a fost educatorul meu, îndrumătorul meu, confidentul și prietenul meu, dar și criticul meu cel mai sever. M-a învățat să lupt, m-a învățat să fiu dură cu mine, dar și blândă, să fiu exigentă, dar și să-mi port de grijă trupului, minții și sufletului meu. Tenisul a intrat în viața mea când nu știam prea multe despre ce înseamnă viața. Eram un copilaș care a simțit o chimie imediată cu acest sport, fără să înțeleagă atunci ce înseamnă performanța, visul, loialitatea, dăruirea totală. Tenisul m-a ghidat pas cu pas până în vârful muntelui. Pentru că, da, performanța este ca un munte. Tenisul a fost, este și va rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Tot el mi-a arătat, în acel ultim meci, ce am de făcut: că e momentul să am grijă de Simona, ca om”, a mai spus ea.

Simona Halep și-a încheiat mesajul mărturisind că tenisul va face mereu parte din viața ei, dar este momentul să meargă mai departe în carieră.

View this post on Instagram

În cadrul unui interviu acordat publicației treizecizero.ro, Simona Halep a făcut mărturisiri despre ceea ce își propune să facă după retragerea din tenis. Sportiva a recunoscut că nu și-a creionat încă un plan concret, iar pentru moment, cel puțin, își dorește să își acorde propriei persoane o atenție mult mai mare.

De asemenea, Simona Halep a vorbit deschis și despre dorința de a deveni mamă.

„Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri.”

Întrebată ce le-ar spune copiilor dacă ar fi să îi convingă să facă sport, Simona Halep a oferit mai multe aspecte care i-ar putea motiva. Sportiva a mai recunoscut faptul că pe tot parcursul carierei, au existat momente în care a fost critică la adresa ei, însă, după ce a apelat la terapie, a devenit mai blândă cu ea.

„Pentru că îi ajută să fie împliniți. Pentru că poți să faci ceva în viață. Mi se pare important să faci ceva. Copiii trebuie să înțeleagă că, pentru a ajunge sus, trebuie să dai totul. Trebuie să fie dispuși să dea totul. Și când faci asta, ai o satisfacție seara când te culci; te gândești, azi am făcut tot ce am putut. Și atât am putut. Trebuie să fii și împăcat cu tine, și mulțumit cu tine. Eu m-am criticat atât de mult de-a lungul carierei, m-am criticat și pe teren, și în afara lui. Lucrând cu psihologi, făcând terapie, am învățat să mă accept așa cum sunt și asta m-a ajutat foarte mult. Îl întrebam pe tata – de ce am emoții atât de mari, pentru că, din cauza lor poate, că nu fac tot ce aș putea să fac în momentul respectiv. Și a zis că dacă ai emoții, înseamnă că trăiești. Nu le mai opri, lasă-le. Și am înțeles că trebuie să le las și să mă bucur de ele. Și m-au ajutat.”