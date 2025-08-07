Cum arată casa în valoare de 600.000 de euro achiziționată de Simona Halep. Primele imagini cu locuința sportivei

Simona Halep și-a achiziționat o vilă impresionantă în valoare de 600.000 de euro situată într-un complex de lângă București.

Simona Halep și-a cumpărat o casă

Conform informațiilor furnizate de gsp.ro, Simona Halep a luat decizia de a achiziționa o casă în cadrul complexului exclusivist National Golf & Country Club, situat în localitatea Niculești, la nord de București. Sportiva a cumpărat o vilă cu o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. În acest moment, Simona Halep practică golf în acel complex, o pasiune pe care a dezvoltat-o în perioada de suspendare ca urmare a acuzației de dopaj.

Simona Halep, despre decizia de a cumpăra o casă

Simona Halep a vorbit acum ceva timp despre noua ei pasiune, golful, precum și despre decizia de a achiziționa o casă exact lângă un teren de golf profesionist aflat în apropiere de București.

„M-am hotărât să cumpăr o casă, o căsuță aș putea să spun. Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă București, să avem un teren de golf cu toate facilitățile”, a spus Simona Halep citată de as.ro.

Sportiva a mărturisit că se simte mult mai relaxată în mijlocul naturii, mai ales după ultimii ani care au fost foarte dificili din punct de vedere profesional.

„Stând în natură, văzând atâta verdeață, mă ajută tare mult să-mi relaxez mintea, pentru că au fost ani foarte grei în tenis. Trăiesc fiecare zi cu multă bucurie și încerc să descopăr lucruri pe care nu le-am facut nicioadată. (…) Retragere fericită, viață fericită. Cam așa e şi la mine. Obiectivul meu e să trăiesc în prezent”, a declarat Simona Halep, pentru AntenaSport.

Simona Halep, confesiuni după retragerea din tenis

La începutul lunii februarie, Simona Halep a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

Pentru foarte mulți, a fost surprinzătoare decizia Simonei Halep de a încheia o carieră demnă de admirat în tenis, reușind să câștige două titluri de Grand Slam și ocupând primul loc în ierarhia WTA timp de 64 de săptămâni. În cadrul unui interviu acordat recent, Simona Halep a făcut o serie de confesiuni despre decizia ei de a se retrage din tenis, precizând că a fost precum o eliberare pentru ea.

„Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală, am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren. Nu eram 100% pregătită să anunț retragerea, dar așa am simțit în timpul meciului, pentru că a fost prea greu ca să mă mai gândesc să continui și cam atât. Adică nu a fost un gol sau ceva, a fost o eliberare”, a spus Simona Halep pentru GSP.

Prin ce schimbări a trecut Simona Halep de când s-a retras din tenis

Simona Halep a recunoscut că viața ei a trecut prin mai multe schimbări după retragerea din tenis, acum reușind să aprecieze mult mai mult timpul liber. Sportiva încă se obișnuiește cu ideea de a fi spontană și de a nu mai urma în fiecare zi un program riguros.

„Mai spontană și am început să învăț să nu mai plănuiesc. Aveam obiceiul de a plănui fiecare zi și nu prea îmi ieșeau pentru că nu e ca la tenis. Depinde și de alți oameni de pe lângă mine și am început să renunț la acest lucru, dar încă mi-e greu, recunosc. Sunt multe tabieturi pe care le aveam ca sportiv de performanță și se răsfrâng acum și în viața de zi cu zi. Dar sunt într-un lucru permanent și sper să reușesc să descopăr în totalitate ceea ce-mi place, ceea ce vreau să fac și cum îmi place să trăiesc. Încă nu am ajuns la nivelul să știu perfect”, a mai declarat Simona Halep.

