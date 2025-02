Simona Halep, declarații despre dorința de a deveni mamă. Ce a dezvăluit sportiva după retragerea din tenis: „Acum a venit momentul”

Simona Halep și-a anunțat recent retragerea de tenis. Sportiva a făcut anunțul după ce a fost eliminată de la Transylvania Open. Jucătoarea de tenis a suferit o înfrângere categorică în fața italiencei Lucia Bronzetti, fiind eliminată încă din prima rundă a turneului Transylvania Open 250, desfășurat la BT Arena din Cluj-Napoca.

În cadrul unui interviu acordat publicației treizecizero.ro, Simona Halep a făcut mărturisiri despre ceea ce își propune să facă după retragerea din tenis. Sportiva a recunoscut că nu și-a creionat încă un plan concret, iar pentru moment, cel puțin, își dorește să își acorde propriei persoane o atenție mult mai mare.

Bineînțeles că am, cum să n-am? Eu sunt o persoană emotivă, am emoții și când merg la o petrecere. Chiar am mai vorbit și cu fetele, și se pare că toată lumea se confruntă cu frica asta de ce-o să se întâmple. Nu mi-e teamă, adică am senzația că o să mă descurc. Am o familie deosebită, am mai investit în niște lucruri în România, sunt o persoană deschisă, dar nu simt nevoia să am ceva acum de făcut. Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport (râde). Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă.”