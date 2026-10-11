Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi

Mizează în acest sezon pe ținute cool, pe care le poți purta atât ziua, cât și la întâlnirile de seară.
Chiar dacă piese precum costumele masculine, paltoanele la două rânduri de nasturi sau cravatele erau până nu demult destinate cu precădere ținutelor de birou, ele pot fi purtate astăzi day to night și arată extrem de stylish.
Foto: PR, Arhiva ELLE
Pentru Spring/Summer 2027, Miguel Castro Freitas se întoarce la una dintre marile obsesii ale lui Thierry Mugler: metamorfoza corpului uman. Cu Björk drept muză și arhiva casei permanent în fundal, colecția “Naturalia X” imaginează o natură în care nimic nu este chiar ceea ce pare.+ Mai multe