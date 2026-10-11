Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi

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Chiar dacă piese precum costumele masculine, paltoanele la două rânduri de nasturi sau cravatele erau până nu demult destinate cu precădere ținutelor de birou, ele pot fi purtate astăzi day to night și arată extrem de stylish.

Foto: PR, Arhiva ELLE

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