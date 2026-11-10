Cuplurile de celebrități care nu au rămas în relații apropiate după despărțire

Nu este deloc ușor să rămâi în relații bune cu fostul partener, iar aceste cupluri cunoscute știu foarte bine acest lucru.

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  . Actualizat 10.11.2026, 08:01,  de  Braslasu Iulia
Brian Austin Green și Vanessa Marcil
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Există destul de puține povești de iubire de la Hollywood și nu numai despre care am putea spune că au avut un final fericit. 

Despărțirile pot fi destul de dificile, iar dacă ești o persoană care se află în atenția publicului, atunci cu atât mai greu. Fie că vorbim de actori sau artiști, nu fac o excepție de la această regulă, iar în cazul despărțirilor dintre aceste vedete, au mai intervenit și alte lucruri, cum ar fi infidelitatea sau diferite procese în instanță.

Iată care sunt cuplurile celebre care au avut parte de despărțiri controversate:

Brian Austin Green și Vanessa Marcil


Brian Austin Green și actrița Vanessa Marcil s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare de la Beverly Hills 90210 în anii ’90, iar în 2001 au decis să se logodească. Un an mai târziu s-a născut și fiul lor, Kassius. În 2003 s-au despărțit din motive pe care nu le-au făcut publice. Ulterior, s-a aflat că actorul a dat-o în judecată pe Vanessa după ce i-a împrumutat suma de 200.000 de dolari, iar aceasta nu i-a înapoiat banii. În 2018, Vanessa a susținut că Austin a cerut custodia exclusivă a fiului lor. Ba mai mult, actrița a acuzat că soția de la vremea respectivă a lui Austin, Megan Fox, l-a împiedicat pe Kassius să își vadă frații. „Sunt recunoscătoare că fiul meu a revenit în viața tatălui său și a reușit să își întâlnească fratele cel mic, dar și ceilalți doi frați”, spunea Vanessa Marcil.

Halle Berry și Eric Benét

Halle Berry și Eric Benét s-au întâlnit pentru prima dată în 1997, iar în 2001 s-au căsătorit. Zvonurile privind infidelitatea lui Eric nu au întârziat să apară, iar Halle nu voia să creadă asta, până când chiar soțul ei a recunoscut. Eric a încercat după să își vindece dependența de sex și să își refacă mariajul, însă Halle a cerut divorțul în 2003, iar în 2005 s-au separat. În 2004 actrița a mărturisit că și-a dat seama că relația ei nu era una tocmai bună. În 2010, întrebat dacă are vreun regret cu privire la despărțirea lor, Benét a declarat pentru HipHollywood: „Nu am regrete.”

Sofia Vergara și Nick Loeb

Sofia Vergara, actrița din Modern Family, și omul de afaceri Nick Loeb s-au logodit în 2012. În 2013, cei doi au creat doi embrioni în speranța că vor avea un copil împreună. Un an mai târziu s-au despărțit. Nick a inițiat un proces pentru a-și proteja embrionii, dorind ca aceștia să se nască cu ajutorul unei mame surogat și să îi crească singur. Sofia Vergara nu a fost de acord și potrivit documentelor depuse în instanță, embrionii „sunt privaţi de dreptul lor de a se naşte.” În 2017, actrița Sofia Vergara a câștigat procesul.

Sandra Bullock și Jesse James

Sandra Bullock și Jesse James s-au cunoscut în 2003, iar în 2005 s-au căsătorit. Cei doi au divorțat în 2010, după ce mai multe femei au spus că au avut relații cu James pe parcursul căsniciei lor, iar acesta a recunoscut în cele din urmă. Actrița a aflat de infidelitatea soțului la scurtă vreme după ce a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru filmul The Blind Side. „Acest incident le-a provocat soției și copiilor mei multă durere și sunt foarte trist că i-am făcut să treacă prin așa ceva. Îmi pare foarte rău de durerea pe care am cauzat-o. Sper că vor putea să mă ierte”, spunea Jesse James într-o declarație.

Amber Rose și Kanye West

Relația dintre Amber Rose și Kanye West a fost una destul de controversată. Au fost împreună timp de 2 ani – din 2008 până în 2010, iar după despărțire, Amber a declarat pentru revista Star că unul dintre principalele motive pentru care ea și Kanye nu mai sunt împreună este Kim Kardashian. În 2015, Kanye a făcut declarații jignitoare la adresa lui Amber. „Dacă Kim ar fi ieșit cu mine de prima dată când aș fi vrut, nu ar exista Amber Rose. A trebuit să fac 30 de dușuri înainte să fiu cu Kim.” 

Sophia Bush și Chad Michael Murray

Sophia Bush și Chad Michael Murray s-au îndrăgostit de platourile de filmare de la One Tree Hill. Căsătoria lor a durat un an – din 2005 până în 2006. După ce s-au despărțit, Sophia a vorbit despre presiunea de a se căsători cu Chad, dar și că era mult prea tânără pentru a conștientiza ce se întâmplă. „Refuz să las această relație să mă definească, de aceea am refuzat să discut despre ea timp de 10 ani. Realitatea este că da, a fost un eveniment important în viața mea și trauma a fost amplificată de faptul că a fost făcută publică”, a declarat Sophia Bush.

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Foto: Hepta, Shutterstock, Arhiva Revistei ELLE

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