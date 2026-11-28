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Să fii optimistă în mod cert te ajută la felul în care te poziționezi legat de evenimentele mai puțin plăcute din viață, când ai incertitudini sau e necesar să îți asumi un risc. Iar optimismul realist este cartea câștigătoare, spun specialiștii. Tocmai pentru că ai o stare de spirit pozitivă, dar și analizezi totul cât mai rațional și logic, fără o gândire magică, de copil, cum că totul va ieși minunat, ca într-un basm. Iar acest exces de optimism poate funcționa ca o capcană în ceea ce privește relațiile romantice.

Fantasmezi în exces

Sigur, mintea poate fugi la felul în care tu și persoana pe care o placi sau cu care abia ai început o relație veți îmbătrâni împreună. Ești atât de încântată, încât sub vraja entuziasmului poți crea mici scenarii demne de filme romantice. Dar secretul este exact cuvântul mici. Un optimism exagerat te poartă în astfel de fantasme în care rămâi blocată și creează așteptări nerealiste. Lucrurile nu merg așa cum ar trebui? Dezamăgirea e și ea pe măsura felului în care ți-ai imaginat povestea voastră.

Nu ești ancorată în realitate

Trăiești în visul tău roz, chiar dacă realitatea nu e nici pe departe așa pastelată. În același timp poate fi vorba și despre un mecanism disfuncțional de a face față. În care te minți singură despre cât de grozavă e relația voastră și viața împreună, ca să nu dai piept cu suferința acoperită de tot acest sclipici.

Îți spui că totul va fi bine

Vezi și îți asumi părțile negative ale relației, modul nepotrivit în care se poartă partenerul. Dar optimismul tău te face să aștepți schimbarea în bine din partea lui, și ca atare să te complaci la infinit într-o relație frustrantă, toxică, în care celălalt nu ține cont de tine și de nevoile tale.

Refuzi ajutorul

Ești optimistă și de aceea îți zici că poți. Poți să duci, poți să te descurci, să le faci tu pe toate. Nu ceri ajutorul prietenilor, familiei, nici măcar partenerului. El este un spectator al eforturilor tale, nemulțumit că nu îl implici, ori cu note dependente și pentru care e foarte confortabil că toată responsabilitatea o porți tu pe umeri.

Negi trăirile negative

În mod evident întâi pe ale tale. Căci emoțiile negative poartă mesaje prețioase, despre ce nu e în regulă pentru tine și e nevoie să pui o limită fermă, ce poate fi negociat. Disconfortul practic te împinge să ceri în funcție de ce ai nevoie. Din păcate contactul cu propriul univers interior este foarte scăzut spre deloc și ești prima care îți trădează nevoile, dorințele, alegerile. Un optimism exagerat îți reduce și capacitatea de a te raporta empatic la partenerul de cuplu. Îi negi lui trăirile, experiența personală și vrei să îi împrumuți bagheta ta magică sau din câteva cuvinte crezi că rezolvi totul: nu mai exagera, nu e așa de rău, îți zic eu că va fi bine, gândește pozitiv etc. Un ansamblu de îi invalidează partenerului emoțiile și ca atare se va simți nevăzut, neînțeles.

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Foto: PR

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