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Cu fiecare despărțire și reîmpăcare, partenerul devine mai atent, se arată mai vulnerabil, îți vorbește despre un viitor comun sau face anumite gesturi pe care ți le-ai dorit enorm pe parcursul relației. Iar contrastul dintre comportamentul său anterior și cel din perioada reîmpăcării are un impact emoțional atât de puternic, încât îți modifică retrospectiv evaluarea relației. În plus, dorința de a găsi argumente în favoarea împăcării, te face să atribui unor comportamente o semnificație pe care acestea nu o au neapărat, să confunzi intensitatea sentimentelor cu disponibilitatea partenerului de a construi o relație funcțională.

Insistența care îți dă speranțe

În ciuda despărțirilor repetate, faptul că nu renunță la tine devine un indicator al profunzimii sentimentelor sale. Dar motivația de a recupera o relație nu este întotdeauna identică cu motivația de a investi în ea. Perspectiva pierderii poate activa teama de singurătate sau disconfortul asociat anulării unui rol familiar. Partenerul poate depune eforturi considerabile pentru a restabili legătura, fără să fie la fel de motivat să gestioneze dificultățile care au condus la ruperea ei. Dacă mobilizarea sa apare preponderent în momentele în care te pierde, e important să analizezi ce se întâmplă cu această disponibilitate odată ce relația redevine sigură pentru el.

Suferința care te impresionează

Îl vezi profund afectat, îți mărturisește cât de greu îi este fără tine și interpretezi suferința sa ca pe o confirmare a importanței pe care o ai în viața lui. Durerea poate fi cât se poate de autentică, dar nu îți oferă suficiente informații despre calitatea sentimentului pe care crezi că ți-l poartă sau despre capacitatea lui de a răspunde nevoilor tale relaționale.

O despărțire presupune și pierderea unor repere identitare, a rutinelor, a confortului emoțional sau a sentimentului de apartenență. În plus, dacă ai avut până acum rolul de a-l proteja, a-i rezolva anumite probleme, de a-l regla tu emoțional atât cât se poate, suferința lui te poate asocia din nou cu acest rol. Și ajungi să reconsideri despărțirea nu pentru că problemele relației au primit o rezolvare, ci pentru că îți este greu să îl vezi suferind și intri iar în același rol de salvator ca și până acum.

Vulnerabilitatea din momentele de criză

În sfârșit îți vorbește despre temerile sale, despre experiențele dureroase din trecut sau despre dificultatea de a renunța conștient la mecanismele de apărare. Așa simți în sfârșit intimitatea aceea emoțională după care ai tânjit atât de mult timp în relație. Totodată, înțelegerea dificultăților sale emoționale și relaționale îți poate diminua furia, reactiva compasiunea, și ești mai dispusă să reconsideri comportamentele care te-au rănit. Doar că accesul la universul său interior nu e același lucru cu asumarea responsabilității pentru modul în care se raportează la tine. Vulnerabilitatea exprimată în contextul unei despărțiri poate fi sinceră, fără ca partenerul să fi dobândit și capacitatea de a rămâne deschis emoțional în situațiile de zi cu zi, când apar conflicte, diferențe de perspectivă.

Alternanța imprevizibilă…

… dintre distanțare și apropiere te face să accepți această lipsă de predictibilitate, comportamentul instabil care te rănește deoarece îți dorești foarte mult reconectarea, momentele frumoase și bune. Așa că poți ajunge să investești tot mai mult în recuperarea acelor momente de apropiere, chiar dacă ele sunt urmate de noi perioade de insatisfacție. Iar intensitatea reîmpăcărilor să devină pentru tine mai relevantă în evaluarea relației decât calitatea vieții voastre de cuplu dintre două despărțiri.

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Foto: PR

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