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Magda Pălimariu și soțul ei, omul de afaceri Ionuț Eriksen, se află în centrul unui conflict care a ajuns în atenția autorităților. După ce prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a solicitat ajutorul poliției, iar pe numele partenerului său a fost emis un ordin de protecție provizoriu, procurorii au cerut instanței prelungirea măsurilor de restricție.

Ce se întâmplă între Magda Pălimariu și soțul ei

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen și-au oficializat relația în 2021, în cadrul unei ceremonii discrete. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Aksel, care a împlinit recent 4 ani. De-a lungul timpului, Magda Pălimariu a povestit că ea și soțul său au fost nevoiți să gestioneze și perioade în care au locuit în țări diferite, din cauza responsabilităților profesionale.

După căsătorie, prezentatoarea s-a stabilit pentru o perioadă în Norvegia, unde soțul său își desfășoară activitatea, însă ulterior a revenit în România.

Situația dintre Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-a complicat în ultimele zile, după ce o ceartă între cei doi ar fi determinat-o pe prezentatoare să sune la 112. Potrivit informațiilor publicate în presă, aceasta le-ar fi spus polițiștilor ajunși la fața locului că se simte în pericol. În urma evaluării situației, autoritățile au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva omului de afaceri. Ionuț Eriksen a contestat însă măsura în instanță, solicitând anularea acesteia.

Cazul a ajuns la Judecătoria Buftea, unde au fost înregistrate două demersuri judiciare distincte. Primul vizează contestația depusă de Ionuț Eriksen împotriva ordinului de protecție provizoriu, în timp ce al doilea a fost inițiat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Potrivit VIVA!, după ce au fost sesizați de polițiști, procurorii au solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție care să mențină restricțiile impuse soțului prezentatoarei. Pe 19 noiembrie, Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-au prezentat în fața magistraților pentru analizarea contestației formulate de omul de afaceri.

Demersurile judiciare sunt încă în desfășurare, iar solicitarea procurorilor nu reprezintă o hotărâre definitivă privind acuzațiile apărute în acest caz.

Ionuț Eriksen ar fi fost implicat într-un caz de violență domestică în Norvegia

Pe măsură ce conflictul dintre Magda Pălimariu și soțul ei a luat amploare și a devenit public, mai multe informații neașteptate despre Ionuț Eriksen au devenit publice.

Potrivit unor documente juridice citate de CANCAN.RO, Ionuț Eriksen ar fi fost condamnat în Norvegia după ce a fost acuzat că și-ar fi agresat fetița, în vârstă de doi ani și jumătate, pe care o are cu fosta lui soție. Conform sursei citate, pe 1 martie 2013 acesta ar fi primit și sentința de 30 de zile de închisoare cu executare.

Cancan citează o decizie emisă, aparent, de Serviciul Norvegian de Executare a Pedepselor, pe 2 septembrie 2013, în care au fost enumerate circumstanțele agravante pe care judecătorii le-au avut în vedere când au formulat decizia.

„În evaluarea noastră, am ținut cont de faptul că ați fost condamnat pentru două episoade de violență asupra propriei fiice, cu care locuiați împreună, fapte care, în plus, au fost comise în propria dumneavoastră locuință. Instanța a reținut, ca circumstanță agravantă, faptul că violențele au fost comise asupra fiicei condamnatului, care, la momentul faptelor, avea doar doi ani și jumătate, și că acestea au fost exercitate de tată, persoana de încredere a victimei, care, în mod normal, ar trebui să-i ofere siguranța și îngrijirea necesare” (…) „Veți fi convocat acum pentru executarea pedepsei în penitenciar.”, se arată în document.

Conform documentelor, Eriksen ar fi contestat condamnarea la Curtea Supremă a Norvegiei, dar nu a avut câștig de cauză, iar cererea i-a fost respinsă.

Magda Pălimariu ar fi declarat că soțul ei i-a montat un dispozitiv de urmărire în mașină

Noi detalii despre conflictul dintre cei doi au fost făcute publice după prezentarea lor la instanță. Potrivit România TV, Magda Pălimariu ar fi susținut în fața autorităților că soțul său i-a instalat în autoturismul ei un dispozitiv de localizare de tip AirTag pentru a o urmări.

Informația nu a fost confirmată printr-o hotărâre judecătorească, iar circumstanțele în care dispozitivul ar fi fost amplasat urmează să fie clarificate în cadrul procedurilor legale.

Până în prezent, prezentatoarea TV a preferat să nu ofere explicații publice despre neînțelegerile cu soțul său. Aceasta a transmis însă un mesaj în care a subliniat că dorește să protejeze intimitatea familiei, în special pe cea a fiului lor.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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