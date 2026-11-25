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Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle Sr., a fost pus oficial sub acuzare în California pentru deținere de materiale pornografice cu minori, la doar câteva zile după ce un judecător din Florida a stabilit că acesta are capacitatea psihică necesară pentru a fi judecat.

Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, este acuzat de două infracțiuni de deținere de materiale pornografice cu minori și riscă până la 40 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Actul de inculpare a fost distribuit pe platforma X de Bill Essayli, procurorul federal pentru Districtul Central al Californiei, care a precizat că Thomas Markle Sr. este acuzat că a deținut „cu bună știință” negative fotografice pe film de 35 mm, care conțineau „materiale cu caracter sexual explicit în care erau implicați copii”.

„Autoritățile federale au fost informate luna trecută că Markle deținea materiale care înfățișau abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM) în Filipine și în două spații de depozitare din Los Angeles. A fost emis un mandat de percheziție aprobat de un judecător, iar materialele au fost confiscate.”, a continuat Essayli în declarația sa.

Documentele de inculpare menționează mai multe cadre fotografice descoperite de FBI, inclusiv imagini despre care anchetatorii susțin că înfățișează minori aflați înainte de pubertate, cu vârste sub 12 ani.

Thomas Markle Sr., care se află în prezent în detenție în Florida, „urmează să fie prezentat în fața instanței în următoarele săptămâni, la Tribunalul Federal din Los Angeles, pentru a i se aduce oficial la cunoștință acuzațiile”, a mai precizat Essayli.

„Aceasta este o anchetă în desfășurare. Markle beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției”, a încheiat procurorul, solicitând persoanelor care dețin informații despre cei implicați în producerea sau distribuirea unor astfel de materiale să contacteze FBI.

Anunțul vine după ce un judecător din Florida a stabilit că fostul director de imagine poate fi judecat, în urma unei evaluări psihiatrice.

Specialistul a concluzionat că Thomas Markle Sr., diagnosticat cu demență la începutul acestui an, are „capacitatea suficientă pentru a înțelege natura și consecințele acuzațiilor care i se aduc”. La tribunalul din Tampa, Thomas Markle Sr. a fost susținut de fiica sa, Samantha Markle, și de partenerul acesteia, Mark Phillips.

Acesta din urmă a declarat pentru Page Six că cei doi se descurcă „nu prea rău”, în timp ce Samantha le-a spus jurnaliștilor că tatăl ei „se simte foarte bine, mulțumesc”.

Inițial, Thomas Markle Sr. urma să se prezinte la o audiere preliminară în Florida, pe 1 decembrie. Totuși, după formularea acuzațiilor oficiale în California, statul în care anchetatorii au descoperit presupusele materiale ilegale într-un spațiu de depozitare înregistrat pe numele său, cazul va fi judecat în California.

Thomas Markle Sr., care folosește un scaun cu rotile după ce piciorul stâng i-a fost amputat în luna decembrie a anului trecut, a fost inițial eliberat pe cauțiune și i s-a permis să revină la centrul de îngrijire. Cu toate acestea, a fost reținut din nou câteva zile mai târziu, după ce ar fi îndepărtat dispozitivul electronic de monitorizare montat la gleznă, în timpul nopții.

După arestarea din Florida, Thomas Markle Sr. a fost vizat și de acuzații privind abuzuri asupra minorilor în Filipine, unde se afla deja în atenția poliției din orașul Cebu.

Potrivit informațiilor apărute în presă, fiul său, Thomas Markle Jr., ar fi descoperit materiale care înfățișau abuzuri sexuale asupra copiilor în locuința și într-un spațiu de depozitare deținute de tatăl său în Filipine. Acesta ar fi sesizat ulterior autoritățile. Jurnaliștii de la Daily Mail ar fi descoperit, de asemenea, materiale similare într-un spațiu de depozitare abandonat de Thomas Markle Sr., situat în apropierea fostei sale locuințe din Rosarito, Mexic.

Thomas Markle Sr. a negat acuzațiile formulate de fiul său. Într-un interviu acordat publicației Daily Mail în luna octombrie, acesta a recunoscut că a plătit pentru servicii sexuale în Filipine, dar a susținut că nu a întreținut relații sexuale cu fete minore.

La rândul său, Samantha Markle l-a acuzat pe fratele său, Thomas Jr., că ar fi pus la cale o acțiune de „răzbunare” și și-a apărat vehement tatăl.

În ceea ce o privește pe Meghan Markle, Ducesa de Sussex a transmis anterior, într-o declarație pentru Page Six, că este „profund tulburată” de acuzațiile formulate de fratele său vitreg împotriva tatălui lor, cu care nu mai are o relație apropiată. Potrivit informațiilor apărute în presă, mama lui Meghan, Doria Ragland, ar fi ajutat agenții FBI să îl identifice pe fostul său soț în cadrul investigației privind imaginile suspectate că ar înfățișa abuzuri sexuale asupra minorilor.

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foto: Profimedia

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