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Lavinia Pîrva și-a sărbătorit ziua de naștere pe 24 noiembrie. Artista a împlinit 42 de ani și a transmis un mesaj despre lecțiile învățate până în prezent și despre ceea ce își propune să realizeze pe mai departe.

Lavinia Pîrva, mesaj de ziua ei de naștere

În ziua în care a împlinit 42 de ani, Lavinia Pîrva a transmis pe rețelele de socializare un mesaj sincer, prin care își exprimă recunoștința pentru toate experiențele de până acum și prin care își păstrează entuziasmul pentru tot ce urmează în viața ei.

„42 de ani astăzi! Am adunat experiențe, lecții, oameni frumoși, am iubit, iubesc și mă simt iubită, am construit o familie minunată și am împlinit visuri pe care, cândva, nici nu îndrăzneam să le visez. Am făcut și greșeli, am avut îndoieli, m-am răzgândit de multe ori și încă mai am multe de învățat! Învăț să fiu mai blândă cu mine, să-mi recunosc reușitele, să mă bucur mai mult de ce am și să am curajul să fac tot ce încă îmi doresc. Sunt recunoscătoare pentru omul care am devenit și curioasă să descopăr ce mai urmează. La 42 de ani, viața e frumoasă! Nu perfectă, dar nici eu nu sunt. Și încep să cred că ne potrivim foarte bine!”

Într-o altă postare, Lavinia Pîrva a împărtășit mai multe imagini de la ziua ei de naștere, pe care și-a petrecut-o, desigur, în compania soțului ei, Ștefan Bănică.

„O aniversare reușită, într-o zi de marți… Flori, tort, sushi și multă iubire. Mă declar mulțumită!”

Lavinia Pîrva, detalii despre familie

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Prezentă într-un podcast, Lavinia Pîrva a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și soțul ei, Ștefan Bănică nu au ales să aibă mai mulți copii. Artista a precizat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: „Meseria de părinte e cea mai grea.” Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: „Ce poate să fie?” Și așa este. (…) Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo.”

Între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică există o diferență de vârstă de 17 ani. Artista consideră că acest aspect nu a reprezentat niciodată un impediment în povestea lor de dragoste.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”, a spus Lavinia Pîrva pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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