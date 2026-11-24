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Melania Trump a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu sosirea bradului de Crăciun de la Casa Albă, ocazie pentru care a ales să poarte din nou un palton de designer pe care îl îmbrăcase în timpul primului său mandat de Primă Doamnă a Statelor Unite.

Melania Trump a purtat din nou paltonul de Crăciun semnat Gabriela Hearst

În vârstă de 56 de ani, Melania Trump a purtat pe 23 noiembrie un palton în carouri roșii și albe, semnat Gabriela Hearst, pe care l-a asortat cu o pereche de pantofi bordo, cu toc și vârf ascuțit.

Zâmbitoare, în timp ce poza lângă căruța trasă de cai care transporta bradul impresionant, Melania părea pregătită pentru începerea sezonului festiv. Cei care îi urmăresc de mult timp aparițiile vestimentare ar fi putut recunoaște ținuta: Prima Doamnă a mai purtat același palton în decembrie 2019, la ceremonia de aprindere a luminițelor Bradului Național de Crăciun.

Cu un imprimeu în carouri supradimensionate, închidere la două rânduri de nasturi și un cordon asortat, paltonul Melaniei a adus o notă festivă și elegantă în decorul de la Casa Albă. Modelul, lung până la glezne, avea un guler cu colțuri ascuțite, manșete cu nasturi și buzunare cu clapete dispuse oblic. Melania a ales să lege cordonul în partea din față, păstrând imprimeul în centrul atenției.

Pantofii bordo au completat armonios nuanțele de roșu ale paltonului, în timp ce părul său, cu șuvițe mai deschise la culoare, a fost coafat în bucle lejere, lăsate pe umeri. Machiajul discret, cu buze roz și ochi ușor conturați, a întregit apariția.

De această dată, paltonul s-a integrat perfect în decorul festiv, completând nuanțele roșii ale roților căruței și fundele supradimensionate care împodobeau coronițele din ramuri de brad.

Melania Trump a întâmpinat bradul de Crăciun de la Casa Albă

Bradul a fost adus într-o căruță verde, trasă de doi cai, Ben și Rocco. În partea din față se aflau vizitiii, îmbrăcați în ținute elegante și purtând jobenuri. Melania Trump a înconjurat căruța pentru a admira bradul, după care i-a salutat pe membrii familiei Chapman, proprietarii fermei din Wisconsin care a furnizat pomul de Crăciun din acest an.

Bradul, un exemplar de brad concolor (Abies concolor) cu o înălțime de aproximativ 5,5 metri, provine de la ferma Silent Night Evergreens din Endeavor, Wisconsin, și a fost ales pentru a fi amplasat în Camera Albastră a Casei Albe.

Livrarea continuă o tradiție de familie, ferma furnizând brazi de Crăciun pentru Casa Albă și în anii 1998, 2003 și 2017.

În zona în care a fost întâmpinat bradul, ferestrele Casei Albe erau deja decorate cu coronițe împodobite cu funde roșii, oferind o primă imagine a pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă.

Cu această ocazie, Melania Trump a transmis și un scurt mesaj de Crăciun. Întrebată pentru ce este recunoscătoare, Prima Doamnă a răspuns:

„Este un brad frumos. Sunt recunoscătoare pentru familie și sănătate și le urez tuturor un Crăciun fericit.”

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foto: Getty Images

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