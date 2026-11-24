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Will Smith și Jada Pinkett Smith se aflau acasă în momentul în care un incendiu a izbucnit, luni dimineață, pe proprietatea actorului premiat cu Oscar, din Calabasas, evaluată la 42 de milioane de dolari. Cu toate acestea, incidentul nu a impus evacuarea celor doi.

Potrivit informațiilor obținute de Page Six, actorul în vârstă de 58 de ani și soția sa, de 55 de ani, se aflau în reședință în momentul producerii incendiului.

Așa cum publicația a relatat anterior, autoritățile au fost alertate la scurt timp după miezul nopții, în urma unui incendiu izbucnit la o anexă a proprietății, fără ca flăcările să se extindă la vegetația din apropiere. Ulterior, potrivit înregistrărilor comunicațiilor dintre echipele de intervenție, incidentul a fost reclasificat drept un incendiu la o construcție. La fața locului a fost trimisă o autospecială de pompieri cu funcții multiple, iar incendiul a fost stins în aproximativ două ore.

„Pe 23 noiembrie 2026, în jurul orei 00:04, adjuncții șerifului de la secția Malibu/Lost Hills au intervenit în urma unei sesizări privind un incendiu izbucnit la o construcție situată pe Cold Canyon Road, în zona numărului 1400, din orașul Calabasas. Personalul de securitate al proprietății a raportat că o anexă destinată activităților de întreținere a luat foc. La sosirea echipajelor, agenții au observat o construcție de tip anexă cuprinsă de flăcări.”, a transmis Departamentul Șerifului din comitatul Los Angeles pentru Page Six.

Potrivit comunicatului, celelalte clădiri aflate pe proprietate nu au fost afectate, iar incendiul a avut o cauză accidentală.

Nu au fost raportate persoane rănite. Departamentul de Pompieri din comitatul Los Angeles a oferit, la rândul său, detalii despre intervenție.

„Echipajele au intervenit în urma unei sesizări privind un incendiu la o construcție de tip hambar, cu dimensiunile de aproximativ 6 pe 12 metri. Pompierii au confirmat existența unui incendiu activ la ora 00:18. Flăcările au fost limitate la hambar, fără să se extindă la clădirile sau vegetația din apropiere. Incendiul a fost stins la ora 00:49. Nu au fost raportate persoane rănite și nu a fost necesar transportul nimănui la spital.”

Potrivit informațiilor, autoritățile se aflau încă la proprietate în a doua parte a dimineții de luni, deși în zonă nu mai erau vizibile flăcări sau fum.

Cu doar câteva zile înainte de incident, Will Smith și Jada Pinkett Smith fuseseră văzuți în Malibu, unde au petrecut timp alături de copiii lor, Jaden, în vârstă de 28 de ani, și Willow, de 26 de ani. Familia a fost surprinsă la Little Beach House, clubul Soho House din zonă.

Nu este prima dată când familia Smith se confruntă cu un astfel de incident. În ianuarie 2025, locuința fiicei lor, Willow, care avea patru dormitoare și cinci băi, a fost distrusă de incendiul devastator din Pacific Palisades.

De asemenea, în septembrie 2021, un incendiu izbucnit la subsolul aceleiași proprietăți din Calabasas i-a determinat pe Will și Jada să cumpere o altă reședință, în Hidden Hills, pentru a locui acolo pe durata reparațiilor. Noua casă avea o suprafață de aproximativ 968 de metri pătrați.

Will Smith a cumpărat terenul pe care se află proprietatea din Calabasas în 2003, iar construcția vilei, care dispune de șase dormitoare și 13 băi, a fost finalizată în 2010. La un moment dat, actorul și soția sa au scos reședința la vânzare pentru 42 de milioane de dolari, însă ulterior au decis să o păstreze.

Will Smith și Jada Pinkett Smith s-au căsătorit în decembrie 1997. În 2023, s-a aflat că cei doi locuiau separat de mai mulți ani, însă între timp au revenit la viața sub același acoperiș.

foto: Getty Images

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