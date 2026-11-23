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Florin Ristei și iubita lui, Ramona Andreea, au împărtășit cu urmăritorii lor un moment din timpul petrecut împreună. Artistul a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care cei doi fac sport în aer liber, iar la finalul antrenamentului au avut parte și de un moment romantic.

Florin Ristei și Ramona s-au antrenat împreună

Florin Ristei și Ramona Andreea nu își petrec timpul împreună doar la întâlniri romantice, ci și atunci când vine vorba despre activitățile sportive. Recent, artistul le-a arătat urmăritorilor săi cum decurge un antrenament în compania iubitei sale.

Cei doi au ales să facă mișcare în aer liber și au surprins câteva secvențe din timpul exercițiilor fizice. Din imaginile publicate se poate observa că Florin Ristei și Ramona Andreea împărtășesc pasiunea pentru sport și se bucură să petreacă timp împreună într-un mod activ.

Dincolo de exercițiile fizice, cei doi au inclus în videoclip și un moment tandru. La finalul antrenamentului, Florin Ristei și iubita lui s-au apropiat și s-au sărutat, surprinzând astfel o ipostază romantică din relația lor. Ramona Andreea a însoțit imaginile de un mesaj scurt, dar sugestiv, prin care a transmis cât de mult apreciază astfel de clipe petrecute alături de partenerul său.

„Poate despre asta este viața”, a scris iubita artistului.

Florin Ristei, declarații despre o posibilă nuntă cu Ramona Andreea

Viața amoroasă a lui Florin Ristei a devenit subiect de discuție în ediția din 2 noiembrie a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, difuzată de Antena 1. Invitată în platou, Maria Dragomiroiu a fost curioasă să afle cum evoluează relația artistului cu actuala sa parteneră.

Discuția a luat o întorsătură amuzantă în momentul în care prezentatorul a mărturisit că nu mai locuiește singur. Mărturisirea a făcut-o pe Maria Dragomiroiu să creadă că acesta s-ar fi căsătorit deja.

„Nu mai suntem vecini, am părăsit zona! M-am mutat mai aproape, aici. Am trecut la alt statut. Nu mai sunt singur!”, a spus Florin Ristei. „Stai puțin, te-ai însurat?!”, l-a întrebat imediat Maria Dragomiroiu. „Nu încă!”, a răspuns artistul, lăsând să se înțeleagă că o eventuală căsătorie nu este exclusă din planurile sale de viitor.

Reacția interpretei de muzică populară nu a întârziat să apară. Încântată de posibilitatea ca Florin Ristei să ajungă în fața altarului, aceasta s-a oferit chiar să îi cânte la nuntă.

„Mi-ai făcut o bucurie dacă e așa, vin să îți cânt la nuntă”, i-a transmis Maria Dragomiroiu.

Cum se înțelege Florin Ristei cu fiul iubitei sale

După ce și-a făcut publică relația cu Andreea Ramona, antrenoare de fitness și mamă a unui băiețel, Florin Ristei a început să ofere ocazional detalii despre timpul petrecut împreună. De această dată, cântărețul a adus în discuție un subiect care îl apropie de fiul iubitei sale: jocurile video.

Invitat în podcastul Sold Out Media, artistul a povestit că băiatul este curios să afle ce jocuri preferă și el. Conversațiile lor l-au făcut să observe cât de diferit se raportează copiii de astăzi la divertismentul online, comparativ cu generația sa.

„Vorbeam cu iubita mea… Are un băiat de nouă ani și ceva și vorbeam despre cum joacă jocuri (…) Vorbeam despre copii și ce mai joacă, că mă întreba ăla micul ce mai joc eu (…) Nu pot să joc singur în casă eu (…) Nu-mi place să joc online, nu pot să stau singur, dacă n-am pe unul… Nu (…) Copiii stau online și n-au nevoie de altceva, totul se vorbește acolo, totul se face acolo (…) Numai eu nu am fost subiect de podcast la mine în podcast”, a declarat Florin Ristei.

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foto: Arhiva ELLE

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