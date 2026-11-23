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Prințul William ar intenționa să le retragă titlurile regale fratelui său, Prințul Harry, cu care are o relație tensionată, și soției acestuia, Meghan Markle, atunci când va deveni rege.

Presupusa schimbare i-ar afecta și pe cei doi copii ai cuplului, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, care și-ar pierde, la rândul lor, titlurile regale. Informațiile apar în viitoarea carte a jurnalistului Tom Sykes, intitulată The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry – the Men Who Undermined the Modern Monarchy, potrivit Daily Mail.

Jurnalistul specializat în familia regală britanică susține că Prințul de Wales își dorește ca titulaturile de Alteță Regală să fie rezervate exclusiv membrilor familiei regale care îndeplinesc îndatoriri oficiale, în loc să fie acordate automat la naștere.

O persoană despre care se spune că este apropiată de William i-ar fi declarat lui Sykes: „Dacă ești un membru activ al familiei regale, participi la evenimente, călătorești prin țară, desfășori activități diplomatice și guvernamentale, ai un rol public, interacționezi cu oamenii și te dai jos din pat într-o miercuri ploioasă ca să mergi la Sheffield, atunci vei avea statutul de Alteță Regală și vei purta titlul de prinț sau prințesă.”

Potrivit sursei, membrii activi ai familiei regale ar urma să beneficieze de o indemnizație, un salariu și o reședință. În schimb, cei care nu îndeplinesc atribuții oficiale nu ar mai primi titluri regale, locuințe sau alte privilegii speciale.

„În schimb, vei fi un cetățean obișnuit, liber să-ți trăiești viața și să câștigi bani în orice mod dorești”, a adăugat sursa.

De asemenea, Sykes susține că cei doi copii mai mici ai lui William, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani, vor avea posibilitatea să aleagă dacă își doresc să devină membri activi ai familiei regale sau să urmeze cariere independente. În schimb, viitorul Prințului George, fiul cel mare al lui William, în vârstă de 44 de ani, și al Prințesei Kate Middleton, este deja stabilit. În calitate de moștenitor al tronului după tatăl său, rolul acestuia este „bătut în cuie”.

Sykes afirmă că Prințul William, primul în ordinea succesiunii la tron după tatăl său, Regele Charles al III-lea, ar fi conturat deja planurile unei „restructurări majore” a monarhiei, care ar include și modificarea responsabilităților membrilor de rang înalt ai familiei regale.

Reprezentanții lui Meghan Markle și ai Prințului Harry nu au fost disponibili imediat pentru a oferi un punct de vedere publicației Page Six.

În ceea ce privește Palatul Kensington, un purtător de cuvânt al Prințului William și al lui Kate Middleton a declarat pentru publicație: „Ca regulă generală, nu comentăm cărți sau afirmațiile făcute în acestea.”

Informațiile despre presupusele planuri ale lui William apar după ce acesta a declarat, într-un interviu acordat pentru emisiunea The Reluctant Traveler, difuzată pe Apple TV+, că își dorește să aducă schimbări în cadrul monarhiei britanice.

„Schimbarea se află pe agenda mea. Schimbări în bine, iar eu le accept și mă bucur de ele. Nu mă tem de schimbare. Tocmai asta mă entuziasmează, ideea că pot aduce anumite schimbări”, a afirmat Prințul de Wales.

Între timp, Prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, și Meghan Markle, de 45 de ani, au renunțat la îndatoririle lor regale în 2020 și s-au mutat în Montecito, California. Ulterior, cei doi au început să vorbească public despre tensiunile și neînțelegerile cu membrii familiei regale britanice.

De atunci, relația Ducelui și Ducesei de Sussex cu Prințul William și Kate Middleton a rămas tensionată, în ciuda faptului că Harry și Meghan s-au mutat din nou în Regatul Unit în luna august.

foto: Profimedia

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