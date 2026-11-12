Prințul George impresionează cu talentul său artistic. Ce pasiune a moștenit de la Kate Middleton și Regele Charles

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Prințul George își demonstrează talentul artistic remarcabil, pe care pare să-l fi moștenit de la mama sa, Kate Middleton, și de la bunicul său, Regele Charles.

Ediția revistei britanice Country Life, coordonată în calitate de editor invitat de Prințul William și lansată pe 11 noiembrie, include o ilustrație spectaculoasă a unui pescăraș albastru, realizată de fiul său cel mare. Desenul, care înfățișează pasărea în culori vii, a fost realizat de Prințul George, acum în vârstă de 13 ani, pe când avea 12 ani.

Nu este prima dată când creațiile artistice ale Prințului George atrag atenția publicului. În ziua de Crăciun a anului 2022, Prințul William și Prințesa Kate, ambii în vârstă de 44 de ani, au publicat o pictură detaliată a unui ren, realizată de fiul lor. Artistul a cărui fotografie a servit drept sursă de inspirație pentru lucrare a declarat la momentul respectiv: „Este evident că are talent. Are simțul formei și al culorilor.”

Talentul artistic al lui George a fost din nou pus în valoare în 2025, când Prințesa de Wales a publicat patru portrete de familie, realizate în timpul unei sesiuni speciale de desen alături de cei trei copii ai săi: Prințul George, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

Prințul George calcă astfel pe urmele mamei sale, care i-a surprins pe admiratorii familiei regale atunci când a trimis o felicitare ce includea o schiță impresionantă a orașului universitar St. Andrews din Scoția, realizată de ea în 2002. Kate este absolventă de istoria artei la Universitatea St. Andrews, instituția unde ea și Prințul William s-au cunoscut și s-au îndrăgostit.

La rândul său, Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, este pasionat de pictura în acuarelă de o mare parte a vieții sale adulte. De-a lungul anilor, monarhul a surprins în lucrările sale peisaje de iarnă din stațiunea Klosters, din Elveția, dar și din împrejurimile domeniului Balmoral, reședința familiei regale din Scoția.

Prințul William a fost editorul invitat al unei ediții aniversare de 300 de pagini a revistei britanice Country Life, proiect special căruia i-a dedicat șase luni. În paginile publicației, moștenitorul tronului britanic își prezintă viziunea optimistă asupra viitorului zonelor rurale și angajamentul de a contribui la construirea unei lumi mai bune pentru generațiile următoare.

„Locurile pe care le iubești cel mai mult nu sunt cele pe care le păstrezi neschimbate, ci cele pe care continui să le îmbunătățești, discret și constant”, scrie moștenitorul tronului. „Într-o zi, George, Charlotte și Louis m-ar putea întreba ce am făcut pentru a ajuta comunitățile să prospere… Nu ne-am limitat doar la a ne imagina un viitor mai bun, ci am contribuit la construirea lui, astfel încât și alții să poată continua ceea ce am început.„

Ediția Country Life coordonată de Prințul William oferă și câteva detalii mai puțin cunoscute despre viața sa de familie. Prințul vorbește despre plimbările alături de cei doi câini ai familiei, Orla și Otto, și povestește cât de mult le place copiilor să petreacă timp în aer liber și să exploreze împrejurimile.

Prințesa Kate apare, de asemenea, în paginile revistei, unde vorbește despre puterea vindecătoare a naturii.

Prințul William, care a pozat pentru un portret special realizat la reședința sa de la Anmer Hall, din Norfolk, a inclus în revistă și un material dedicat echipei sale preferate de fotbal, Aston Villa, pe care o consideră „a doua familie”. Antrenorul echipei, Unai Emery, apare în publicație într-un interviu despre leadership.

Ediția cuprinde și un articol emoționant despre o organizație caritabilă înființată de un fermier care a fost împiedicat de un vecin să își ia viața, precum și un material dedicat unui subiect care urmează să ocupe un loc important în activitatea oficială a Prințului William: sprijinirea femeilor care activează în armată.

Redactorul-șef al revistei Country Life, Mark Hedges, a apreciat implicarea Prințului William în realizarea acestei ediții.

foto: Profimedia

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