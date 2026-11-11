Adela Popescu, dezvăluiri despre căsnicia cu Radu Vâlcan. Care dintre ei este mai romantic

Adela Popescu a făcut dezvăluiri despre căsnicia cu Radu Vâlcan și a recunoscut că soțul ei este mult mai romantic decât ea.

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  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
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Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Deși au un program încărcat și trei copii de crescut, cei doi încearcă să găsească un echilibru între responsabilitățile de familie și timpul petrecut în cuplu. Actrița a vorbit recent despre relația cu soțul său și a recunoscut că Radu este cel care excelează la capitolul gesturi romantice.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre timpul petrecut în familie

Într-un interviu recent, Adela Popescu a explicat că ea și soțul său încearcă să fie cât mai prezenți în viața celor trei băieți ai lor, chiar și în perioadele în care proiectele profesionale le ocupă o mare parte din zi.

Actrița a mărturisit că, atunci când nu are filmări, își rezervă după-amiezile și serile pentru familie. De asemenea, weekendurile sunt dedicate activităților împreună cu cei mici, motiv pentru care întâlnirile cu prietenele au devenit tot mai rare.

„Noi petrecem foarte mult timp împreună. Inclusiv în perioada aceasta mai încărcată, serile, dacă nu sunt la filmări, după ora 16 ne dedicăm timpul exclusiv copiilor, stăm cu ei, facem activități împreună, weekendurile sunt doar împreună. Nu m-am mai întâlnit cu fetele de foarte mult timp, tocmai ca să compensăm lipsa asta de timp petrecut amândoi. Posibil ca în curând să urmeze un city break, dar nu știu dacă o să-l facem în doi sau dacă va fi și cu copiii. În schimb, am petrecut vara asta patru zile la Mykonos, doar noi doi, și a fost foarte frumos.”, a spus Adela pentru viva.ro.

Chiar dacă majoritatea timpului liber este dedicată copiilor, Adela Popescu și Radu Vâlcan nu neglijează complet momentele în doi. Vara aceasta, cei doi au reușit să petreacă patru zile în Mykonos, fără copii, o escapadă de care actrița își amintește cu plăcere.

În perioada următoare, cuplul ia în calcul o nouă vacanță scurtă, însă nu a decis deocamdată dacă va fi o călătorie romantică sau una în familie.

Adela Popescu recunoaște că Radu Vâlcan este mai romantic decât ea

Dincolo de organizarea vieții de familie, actrița a vorbit și despre diferențele de personalitate dintre ea și soțul său. Adela Popescu a dezvăluit că, la începutul relației, îl considera pe Radu Vâlcan o persoană rezervată și timidă. Pe măsură ce au ajuns să se cunoască mai bine, a descoperit însă o latură romantică pe care nu o anticipase.

Potrivit actriței, Radu este cel care găsește întotdeauna cuvintele potrivite pentru a-și exprima sentimentele, în timp ce ea preferă să se concentreze asupra lucrurilor practice.

„Radu, atunci când l-am cunoscut, îmi părea un tip foarte introvertit și mai degrabă timid. Dar s-a dovedit că el este mult mai romantic decât mine. Eu sunt mai practică, mai concretă, pe principiul: hai să facem, hai să dregem! El își ia timpul să spună lucrurile frumoase, să le așeze frumos în pagină. Deci da, cele mai frumoase mesaje, și nu numai publice, chiar și private, el mi le transmite și mereu o face la momentul potrivit.”, a mai spus actrița.

Ce a făcut Adela Popescu din gelozie

Actrița și-a amintit cu umor de perioada în care devenise geloasă pe o tânără care participase la aceeași deplasare cu Radu Vâlcan. Pentru a afla dacă avea sau nu motive să își facă griji, Adela Popescu a decis să testeze o metodă neobișnuită despre care știa din copilărie.

„Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă. Radu vorbește în somn. Eu știam de la mine, de la Șușani, că dacă atunci când doarme îl ții de degetul mic de la picior și pui întrebări, răspunde singur”, a povestit Adela Popescu pentru Libertatea.

Convinsă că trucul ar putea funcționa, actrița a încercat în repetate rânduri să obțină răspunsuri de la partenerul ei în timp ce acesta dormea. Privind în urmă, recunoaște că întreaga situație i se pare acum amuzantă.

„Seri întregi am încercat. Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic. Dacă puteți crede, chiar asta am făcut și am și crezut că o să-mi iasă”, a mai spus Adela Popescu.

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Foto: Arhiva ELLE

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