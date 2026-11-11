„Atât de familiar”, documentarul nominalizat la trei premii British Independent Film Awards, ajunge în cinematografele din România pe 13 noiembrie

Documentarul "Atât de familiar" se vede în cinematografele din România începând cu 13 noiembrie.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
"Atât de familiar", documentarul nominalizat la trei premii British Independent Film Awards, ajunge în cinematografele din România pe 13 noiembrie

Două femei adoptate din același orfelinat din Brăila, la începutul anilor ’90, se reîntâlnesc cu trecutul lor în România, într-o căutare care le va schimba felul în care își privesc propriile familii. Ceea ce începe ca o încercare de a găsi familia biologică se transformă într-o poveste despre secrete de familie, relații între mame și fiice și traume transmise între generații. Filmat pe parcursul a șase ani, documentarul „Atât de familiar” (Something Familiar), regizat de cineasta britanico-română Rachel Tâpârjan și produs de Manifest Film, ajunge în cinematografele din România pe 13 noiembrie, distribuit de Filmways.

Filmul a avut premiera internațională în cadrul CPH:DOX 2026, unul dintre festivalurile de referință ale cinemaului documentar contemporan, și este nominalizat la trei categorii ale British Independent Film Awards 2026. Recent, regizoarea Rachel Tâpârjan a primit BFI & CHANEL Filmmaker Award pentru viziunea sa cinematografică îndrăzneață, premiu care i-a fost înmânat de actrița Gwendoline Christie.

Dincolo de adopție, o poveste despre familie și identitate

Rachel a crescut în Marea Britanie, iar Mihaela în Canada, la mii de kilometri distanță una de cealaltă. La peste trei decenii de la adopție, Mihaela îi cere ajutorul pentru a-și găsi mama biologică. Rachel acceptă să o însoțească în România și să-i filmeze căutările, fără să bănuiască faptul că această experiență o va aduce față în față cu propria istorie de familie.

Brăila, orașul din care au fost adoptate cele două protagoniste, devine un loc esențial al acestei căutări. Pentru a reconstitui istorii de familie vechi de peste trei decenii, echipa a cercetat documente de adopție și a căutat rude, cu ajutorul localnicilor și al autorităților. Descoperirile făcute de-a lungul anilor au schimbat inclusiv direcția documentarului.

„Atât de familiar” este însă departe de a fi un documentar convențional despre adopțiile internaționale din România anilor 90. Îmbinând investigația, arhivele personale, secvențele de ficțiune și improvizația, Rachel Tâpârjan construiește un film profund personal, în care adevărurile dureroase coexistă cu umorul, imaginația și speranța.

Una dintre cele mai surprinzătoare alegeri ale regizoarei este de a invita mai multe actrițe, printre care Ozana Oancea, Dana Voicu și Oana Jindiceanu, să interpreteze rolul mamei sale biologice. Rachel le întâlnește pentru prima dată în fața camerei și poartă cu ele, fără un scenariu prestabilit, conversațiile pe care nu le-a putut avea cu propria mamă.

„Creativitatea e o formă de joacă, iar joaca e triumful suprem asupra traumei”, spune regizoarea Rachel Tâpârjan, care este doctor în asistență socială și cadru universitar la Teesside University, în Marea Britanie.

„Atât de familiar” va putea fi văzut în cinematografele din România începând cu 13 noiembrie, distribuit de Filmways.

Programul proiecțiilor „Atât de familiar” este aici

Proiecții speciale în București și Brăila

Premiera oficială a filmului „Atât de familiar” are loc vineri, 13 noiembrie, la București, cu proiecții la Cinema Elvire Popesco (18:30) și Cinema Apollo111 (20:00), cea din urmă urmată de o discuție cu regizoarea Rachel Tâpârjan, producătoarele Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin și membri ai echipei filmului.

Sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 18:00, filmul va avea o proiecție specială, cu intrare liberă, la Palatul Lyra din Brăila, orașul în care începe povestea celor două protagoniste, în prezența regizoarei și a producătoarei Elena Martin.

Alte proiecții urmate de discuții cu echipa sunt programate la Cinema Union din București (15 noiembrie, ora 20:00), POINT (20 noiembrie, ora 19:00) și Cinema Muzeul Țăranului (27 noiembrie, ora 20:45).

Filmul are proiecții programate și în București (Movieplex), Cluj (Cinema Arta), Mangalia (Centrul Cultural Mangalia), Iași (Cinema Ateneu), Lugoj (Cinema Bela Lugosi), Miercurea Ciuc (Csiki Mozi), Pitești (Cinema Trivale, Cinema București), Timișoara (Cinema Studio).

„Atât de familiar” (Something Familiar, România–Marea Britanie, 2026, 89 min.) este produs de Manifest Film (România), prin Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin, în coproducție cu My Accomplice din Regatul Unit, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), în colaborare cu Televiziunea Română.

Proiectul a fost susținut de BFI & Doc Society (prin BFI Doc Society Fund, sub îndrumarea lui Luke W. Moody si Sandra Whipham), Creative Europe MEDIA, CIRCLE Women Doc Accelerator și Chicken & Egg Films.

Manifest Film este o casa de producție de film cu multiple selecții și premii naționale și internaționale (Sundance, Berlin, Toronto, CPH, IDFA etc.).

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Tratamentul tăcerii - ce să faci când îl primești sau tu ești cea care se comportă așa în raport cu partenerul
Lifestyle
Tratamentul tăcerii - ce să faci când îl primești sau tu ești cea care se comportă așa în raport cu partenerul
Filme de comedie din 2026, pe care nu trebuie să le treci cu vederea
Lifestyle
Filme de comedie din 2026, pe care nu trebuie să le treci cu vederea
Cuplurile de celebrități care nu au rămas în relații apropiate după despărțire
Lifestyle
Cuplurile de celebrități care nu au rămas în relații apropiate după despărțire
Copilul tău nu îl place foarte mult pe noul partener? De ce e important să nu le forțezi acomodarea
Lifestyle
Copilul tău nu îl place foarte mult pe noul partener? De ce e important să nu le forțezi acomodarea
Filmul românesc „Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică în rolul principal, a câștigat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus
Lifestyle
Filmul românesc „Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică în rolul principal, a câștigat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus
Cupluri faimoase care și-au anulat nunțile cu puțin timp înainte de a ajunge la altar
Lifestyle
Cupluri faimoase care și-au anulat nunțile cu puțin timp înainte de a ajunge la altar
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă
De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă
Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei
Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei
Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se luptă cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele premiu
Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se luptă cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele premiu
Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov
Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov
Unica.ro
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Bărbatul pe care îl placi are o relație și te încăpățânezi să-l cucerești? De ce să nu mai faci asta
Bărbatul pe care îl placi are o relație și te încăpățânezi să-l cucerești? De ce să nu mai faci asta
Lifestyle

În general, lupți pentru ceea ce îți dorești, dar asta nu e indicat să se aplice pentru un bărbat indisponibil, care are o relație.

+ Mai multe
Moduri în care bunele intenții se pot întoarce împotriva ta chiar în relație cu bărbatul pe care îl iubești
Moduri în care bunele intenții se pot întoarce împotriva ta chiar în relație cu bărbatul pe care îl iubești
Lifestyle

Drumul spre iad e pavat cu bunele intenții? De ce acest proverb este cât se poate de adevărat și în ceea ce privește relația ta de cuplu.

+ Mai multe
Situații când te simți epuizată emoțional în cuplu, dar motivele nu au legătură cu relația voastră
Situații când te simți epuizată emoțional în cuplu, dar motivele nu au legătură cu relația voastră
Lifestyle

Îți spui că ești epuizată emoțional în relația voastră. Dar dacă elementele ce cauzează această epuizare nu au nicio legătură cu partenerul?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC