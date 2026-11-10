Copilul tău nu îl place foarte mult pe noul partener? De ce e important să nu le forțezi acomodarea

Copilul și noul tău partener să fie foarte apropiați, să aibă pasiuni comune? Nu acesta trebuie să fie obligatoriu obiectivul țintit.

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  de  Cristescu Catalina
Copilul tău nu îl place foarte mult pe noul partener? De ce e important să nu le forțezi acomodarea

Atunci când începi o relație nouă după o despărțire sau un divorț, este firesc să îți dorești ca lucrurile să se așeze cât mai repede, noul partener să fie acceptat de copilul tău, să petreceți timp împreună, să aveți activități toți trei, să simți că puteți funcționa normal, fără stres. Numai că ceea ce pentru tine reprezintă un nou început fericit, pentru copil poate fi o schimbare dificilă, pe care nu a ales-o și pentru care poate nu este încă pregătit. În mod cert, acomodarea nu se poate obține prin presiune, iar încercarea de a grăbi apropierea poate avea efecte contrare celor dorite.

Tu privești relația…

… prin prisma sentimentelor romantice, copilul o poate privi ca pe o schimbare care îi afectează locul în familie. Poate simți că pierde timpul petrecut doar cu tine, că trebuie să te împartă, că noul partener ocupă un spațiu care îi aparținea altcuiva. Apariția unei persoane noi poate reactiva tristețea, furia, nesiguranța resimțite post-divorț sau chiar spulberă speranța unei împăcări între părinți. Începi să îți pui semne de întrebare despre cât de ok este cel de care te-ai îndrăgostit? Reacția copilului nu este un verdict asupra calităților noului tău partener. Uneori, ceea ce respinge nu este neapărat persoana, ci schimbarea pe care aceasta o reprezintă.

Și mai multă rezistență

Îți dorești să luați masa împreună, să mergeți în vacanțe sau să aveți activități în trei. Dar dacă insiști constant asupra acestor contexte, copilul poate ajunge să asocieze prezența partenerului cu obligația, disconfortul și pierderea controlului. În plus, copilul poate ajunge să manifeste opoziție și mai puternică, tocmai pentru a-și apăra autonomia. Nu obții apropiere autentică atunci când aceasta devine o sarcină sau o condiție pentru a nu te dezamăgi.

Nu trebuie să îți valideze alegerea

Nu e responsabilitatea copilului să-ți confirme că ai făcut alegerea potrivită în cuplu. Nu trebuie să îi placă partenerul tău doar pentru că tu îl iubești și nici nu trebuie să își schimbe sentimentele pentru a te face fericită. E important să nu îl pui în situația de a alege între tine și propriile emoții. Poate să te iubească, să își dorească să fii fericită și, în același timp, să nu se simtă confortabil în prezența noului partener. Aceste realități nu se exclud reciproc.

Nu condiționa afecțiunea

Este important să păstrezi rutina, activitățile pe care le făceați împreună și momentele în care îi acorzi atenție copilului fără să fie prezentă o altă persoană. Lasă copilul să observe că relația voastră rămâne stabilă și că nu trebuie să concureze pentru afecțiunea ta. De asemenea, evită să condiționezi recompensele, atenția sau atmosfera din familie de cât este de amabil cu partenerul tău.

O relație sănătoasă…

… poate însemna și respect reciproc, interacțiuni agreabile, limite respectate și posibilitatea de a petrece timp împreună fără tensiuni. Nu orice relație trebuie să devină una foarte afectuoasă pentru a fi funcțională. În loc să urmărești cu orice preț apropierea, observă dacă partenerul îți respectă copilul, dacă îi acceptă ritmul și dacă poate tolera faptul că nu este imediat plăcut sau validat. Nu îi ceri copilului doar să accepte o persoană nouă, ci să se adapteze unei schimbări importante în viața lui. Cu cât îi respecți mai mult ritmul, fără să îl faci responsabil pentru fericirea ta romantică, cu atât îi oferi mai multă siguranță pentru a construi, în timp, o relație autentică cu noul partener.

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Foto: PR

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