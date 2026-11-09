Mădălina Ghenea, mai sinceră ca niciodată despre viața ei personală. Cum vede relațiile amoroase: „În ziua de azi, la primul semn de dificultate…”

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Mădălina Ghenea a oferit declarații sincere despre felul în care se raportează la dragoste, relațiile de lungă durată și viața ei sentimentală.

Mădălina Ghenea, confesiuni despre viața amoroasă

Mădălina Ghenea a răspuns câtorva curiozități adresate pe contul ei de Instagram și venite din partea urmăritorilor săi. Actrița a vorbit cu deschidere despre trecutul ei amoros. Vedeta a fost întrebată care consideră că este motivul pentru care relațiile de astăzi nu mai sunt de durată.

„Pentru că, în ziua de azi, la primul semn de dificultate, oamenii își schimbă partenerul. În trecut, lucrurile erau reparate; acum, e ca și cum ai face o actualizare de software — pur și simplu cauți un model nou”, a spus Mădălina Ghenea.

Cu această ocazie, Mădălina Ghenea a clarificat faptul că niciodată nu a reprezentat o problemă pentru ea faptul că foștii ei parteneri nu aveau un anumit statut financiar sau că nu dispuneau de notorietate.

„Când am apărut ultima dată în ziare alături de un iubit celebru? Chiar crezi că m-am întâlnit cu vedete de la Hollywood și miliardari, iar paparazzi și-au dezvoltat brusc o conștiință? M-am întâlnit cu bărbați absolut normali. Uneori, chiar am plătit eu cina. Crede-mă, problema n-a fost niciodată că nu erau bogați sau celebri. Problema a fost că nici măcar nu meritau acea cină.”

Mădălina Ghenea, recunoscută în plan internațional

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre care Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

Pe lângă cariera în actorie, Mădălina Ghenea a pozat de-a lungul anilor pentru unele dintre brandurile de succes în plan internațional. Vedeta este prezentă constant la tot felul de evenimente și gale importante ale industriei și a avut ocazia, prin prisma meseriei, să întâlnească unele dintre cele mai apreciate celebrități de la Hollywood. Actrița are o fiică, pe nume Charlotte, din relația cu fostul ei partener de viață, Matei Stratan.

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Foto: Gicu Boboc, Profimedia

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