Cristi Chivu și David Popovici, întâlnire legendară. Cadourile pe care și le-au făcut reciproc

Cristi Chivu și David Popovici s-au întâlnit la meciul formației antrenate de către antrenorul român, iar imaginile cu cei din culise au atras atenția fanilor, mai ales că și-au făcut cadouri reciproc.

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  de  ELLE.ro
Cristi Chivu și David Popovici, întâlnire legendară. Cadourile pe care și le-au făcut reciproc

David Popovici a fost prezent în tribune la meciul dintre Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu, și Como, care s-a încheiat cu o victorie pentru antrenorul român. 

Cristi Chivu și David Popovici s-au întâlnit la meciul antrenorului român

Meciul dintre Inter – Como a adus o întâlnire la o întâlnire legendară între David Popovici și Cristi Chivu. Marele campion la natație al României a fost invitatul de onoare al formației antrenorului român. Cu această ocazie, și-au făcut reciproc cadourile care au semnificații aparte pentru amândoi și care fac aluzii la reușitele lor. 

Foto: Instagram

David Popovici i-a oferit lui Cristi Chivu un tablou cu o fotografie cu el de la Mondialul din Singapore din anul 2025, când a câștigat medalia de aur la 100 metri și 200 metri liber. Lângă acea poză, era și o cască de înot. Acest dar a fost însoțit de mesajul: „Mulțumesc pentru prietenie.”

Foto: Instagram

La rândul lui, Cristi Chivu i-a dăruit înotătorului român un tricou Inter personalizat cu numărul 54. Tricoul a fost semnat de antrenor, alături de mesajul: „Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!”

În iunie 2026, Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu clubul Internazionale Milano până în 2028.

David Popovici s-a aflat la Milano cu ocazia Arena Planet Water Days, un eveniment care a avut loc pe 8 noiembrie la Aquamore Bocconi Sport Center, care celebrează pasiunea pentru înot. 

David Popovici, cuvinte de apreciere față de Cristi Chivu

De altfel, acum câteva luni, David Popovici a vorbit cu mândrie despre Cristi Chivu, după ce Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu, a obținut titlul în Serie A.

„Felicitări, în primul rând, pentru Cristi Chivu. În al doilea rând, de fiecare dată când merg în altă ţară şi poate mă întreabă cineva „De unde eşti?” şi spun „Din România”, poate aud un mic oftat, acolo, dar ceva invizibil. Eu mă bucur de fiecare dată când urc pe podium şi, alături de mine, urcă şi drapelul şi, implicit, toţi oamenii care se identifică cu acest sport, cu ţara noastră. O fac pentru mine, dar, în acelaşi timp, când câştigăm, câştigăm împreună. Numai că e important să şi pierdem împreună. Acolo se pierde un pic legătura”, a declarat David Popovici, potrivit as.ro.

David Popovici, marele campion la natație al României

David Popovici a început să practice înotul de la patru ani, la bazinul „Lia Manoliu.” În 2022, sportivul a fost răsplătit cu 13 medalii cucerite la cele patru mari competiții la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur. În 2023, a obținut titlurile europene la 200 metri liber și 100 metri liber. În 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber și medalia de bronz în proba regină, cea de 100 de metri liber.

David Popovici a început seria de șase medalii consecutive de aur la probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma în 2022, unde a atins recordul competiției cu 46.86 de secunde și a continuat la Belgrad în 2022. 

În 2025, la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, David Popovici a câștigat medalia de aur proba de 100 de metri liber, precum și cea la proba de 200 de metri liber.

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