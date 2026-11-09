LACMA Art+Film Gala 2026: Gucci, glamour și apariții spectaculoase

Nicole Kidman, Kim Kardashian, Anya Taylor-Joy și Julia Garner s-au numărat printre invitații uneia dintre cele mai glamour seri de la Los Angeles. Între creațiile spectaculoase semnate de Demna pentru Gucci, omagiile aduse artei și cinematografiei și câteva surprize, gala LACMA 2026 a avut toate ingredientele unui eveniment memorabil.

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  de  Georgescu Daria
Salma Hayek
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Există evenimente la care ținutele sunt aproape la fel de importante ca invitații, iar LACMA Art+Film Gala se numără cu siguranță printre ele. Sâmbătă, 7 noiembrie, peste 600 de personalități din lumea filmului, artei și modei s-au reunit la Los Angeles County Museum of Art pentru cea de-a 15-a ediție a galei. Sub luminile instalației Urban Light a artistului Chris Burden, devenită deja fundalul emblematic al evenimentului, Hollywood-ul și-a etalat garderoba de gală, iar rezultatul a fost un amestec de glamour clasic, extravaganță și câteva apariții care au sfidat convențiile covorului roșu.

Principalul protagonist al serii, cel puțin din perspectivă vestimentară, a fost Gucci. Partener al evenimentului încă de la prima ediție, din 2011, brand-ul italian a transformat gala într-o demonstrație a universului creativ al lui Demna. Designer-ul, prezent alături de Francesca Bellettini, CEO-ul Gucci, a îmbrăcat o distribuție impresionantă de celebrități, fiecare cu o interpretare diferită a eleganței contemporane.

Kim Kardashian a ales o rochie burgundy, mulată și acoperită de paiete, în timp ce Salma Hayek a mizat pe un roșu intens și o talie dramatic accentuată. Viola Davis a strălucit într-o creație ivoire asimetrică, iar Monica Barbaro a preferat o siluetă albă, minimalistă. La polul opus, Rosie Huntington-Whiteley și Candice Swanepoel au dus senzualitatea la extrem, în rochii cu decupaje îndrăznețe. Alex Consani a optat pentru volume spectaculoase, iar Parker Posey a readus în atenție glamour-ul vechiului Hollywood, într-un caftan argintiu cu mâneci ample. Practic, o demonstrație că noul Gucci nu își propune să vorbească unei singure femei.

Desigur, nu toate aparițiile memorabile au purtat semnătura casei italiene. Nicole Kidman a atras privirile într-o creație Chanel din colecția SS27, cu un corsaj auriu și o fustă amplă din tulle ivoire, evocând celebra sculptură Little Dancer Aged Fourteen a lui Edgar Degas. Anya Taylor-Joy a ales o ținută vintage Pierre Cardin, cu volume sculpturale din organza, accesorizată cu bijuterii Tiffany & Co., în timp ce Julia Garner a purtat Loewe, iar Kylie Jenner a optat pentru Ashi Studio.

Dincolo de spectacolul vestimentar, seara a avut doi invitați de onoare: artista Vija Celmins, cunoscută pentru reprezentările sale minuțioase ale naturii, și regizorul canadian Denis Villeneuve, autorul filmelor Dune, Arrival și Blade Runner 2049. Nicole Kidman a urcat pe scenă pentru a-i aduce un omagiu cineastului, care a povestit, printre altele, cum lucrările artistului James Turrell i-au influențat viziunea pentru Arrival. Villeneuve a oferit și un moment amuzant, pretinzând că urmează să dezvăluie identitatea viitorului James Bond, înainte de a se opri strategic, spre amuzamentul invitaților.

Un alt moment important a fost anunțul Evei Chow, care a confirmat că renunță la rolul de copreședintă a galei după 15 ani, perioadă în care a organizat evenimentul alături de Leonardo DiCaprio. Ediția din acest an a strâns o sumă-record de aproape șapte milioane de dolari, destinată programelor artistice și cinematografice ale muzeului.

Iar pentru că nicio petrecere hollywoodiană nu este completă fără un moment muzical, Rosé, membra trupei Blackpink, a încheiat seara cu un concert introdus de Paris Hilton, interpretând inclusiv noul single New Trick și hitul APT.

Între artă contemporană, cinema, rochii spectaculoase și o listă de invitați demnă de Oscaruri, LACMA a demonstrat încă o dată că moda poate fi mai mult decât un simplu spectacol pe covorul roșu. Și că, uneori, cele mai interesante conversații despre artă încep chiar cu o rochie.

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