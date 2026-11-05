Ispitele cosmetice ale lunii noiembrie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

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De la seturi în ediție limitată la produse de machiaj sau skincare, iată noutățile beauty care îți vor asigura un plus de strălucire și inspirație.

Ediție limitată

Noul Beauty Box de la Lancôme reunește o selecție a celor mai apreciate produse ale brand-ului. Găzduită într-o trusă stylish din catifea roșie, inspirată de eleganța atemporală a Parisului, această ediție include nouă produse în mărime standard (full-size) și trei formule preferate în format de călătorie (travel-size), oferind o rutină completă de îngrijire, machiaj și parfum.

De colecție

Carolina Herrera Good Girl Crystal Class Collector îți oferă o experiență olfactivă specială, într-o ediție opulentă a emblematicului parfum Good Girl. Prezentată într-un pantof stiletto albastru-cristal, strălucitor, cu un toc împodobit cu bijuterii, această apă de parfum florală și senzuală combină florile albe luminoase cu tonka prăjită și cacao, rezultatul fiind o aromă memorabilă.

Reparare și styling

Kevin Murphy FLAWLESS este o loțiune leave-in 6-în-1 care combină acțiunea de reparare a părului cu beneficiile unui produs de styling. Formula cu tehnologia KM.RE.BOND, arginină și un amestec de uleiuri fermentate ajută la consolidarea legăturilor deteriorate din interiorul firului de păr, reduce ruperea, îmbunătățește rezistența acestuia și oferă protecție termică. Disponibilă pe topline.ro.

Inovații

Într-un univers de skincare în care suntem expuse zilnic la noi ingrediente și produse, Sesderma propune o abordare bazată pe personalizare și educație. În cadrul evenimentului „Get to Know Your Skin”, am descoperit gama EXOSES, bazată pe o tehnologie inspirată de cercetarea exozomilor de origine bacteriană Lactobacillus Brevis, și RETI AGE, bazată pe retinoizi și tehnologii de încapsulare.

Beauty tech

FOREO FAQ™ 402 este un dispozitiv dual de tonifiere cu microcurenți și LED roșu care combate lăsarea pielii, ridurile și liniile fine de pe față și gât. Combinând microcurenți, masajul T-Sonic™ și lumina LED multi-spectru, îmbunătățește elasticitatea, netezeşte textura, redă strălucirea tenului și permite ingredientelor active să pătrundă mai eficient în piele. Disponibil pe notino.ro.

Buze hidratate

Paula’s Choice lansează setul în ediție limitată Plumping Gloss Balm Trio care conține trei variante mini (Deep Plum, Sheer Pink și Toasted Vanilla) pentru Pro-Collagen Peptide Gloss Balm. Formulat cu un complex unic de peptide, acid hialuronic și unturi vegetale, balsamul este conceput pentru a hidrata buzele în profunzime și a reduce semnele de îmbătrânire.

Efect mat

Rouge Dior On Stage Matte este rezultatul unei tehnologii inovatoare a laboratoarelor Dior, oferind un finisaj mat impecabil, cu o rezistență remarcabilă la transfer, de până la 24 de ore. Formula sa combină pigmenți intenși cu pudre fine și extracte florale hidratante care conferă nuanțe intense, confort absolut și un efect natural de volum.

Formulă nouă

Armani Beauty reinventează iconicul Lip Maestro, cu o formulă inspirată de universul haute couture. Textura ultra-lejeră se transformă la aplicare într-un voal cremos, catifelat, cu finisaj mat. Disponibil într-o largă varietate de nuanțe, rujul are o formulă cu ceruri vegetale, care contribuie la confortul și hidratarea buzelor timp de până la 12 ore. Descoperă 10 greșeli de machiaj pe care este posibil să le faci fără să realizezi.

Tonuri florale

Apa de parfum BOSS Bottled Beyond a fost creată pentru femeile care nu se mulțumesc niciodată cu puțin. Compoziția combină prospețimea florală cu căldura dulce într-o aromă echilibrată, preia contrastele și le unește într-o semnătură elegantă, în care bujorul se îmbină cu siropul de arțar și cu note de ambră și lemn.

Un păr sănătos

Gama Satinique de la Amway, cu complexul Protein+, prebiotice și tehnologia Phytoliposome, combină puterea ingredientelor pe bază de plante cu știința și tehnologia, pentru formule adaptate nevoilor părului și scalpului. De la părul vopsit sau tratat chimic, la părul gras ori expus la soare, gama oferă soluții pentru diferite tipuri de păr și scalp. Disponibilă pe amway.ro. Descoperă și aceste secrete care te vor ajuta să ai un păr superb și sănătos.

Look memorabil

Dă frâu liber imaginației cu noua paletă de farduri de pleoape Hollywood Flawless Light Tricks Eye Palette de la Charlotte Tilbury. Include 12 nuanțe, dintre care 6 nuanțe SCULPT și 6 nuanțe POP, inspirate de jocurile de lumini ale Hollywood-ului de altădată, cu care poți realiza o largă varietate de machiaje în tendințe. Disponibilă pe notino.ro.

Antiaging

LE LIFT Fluide reunește expertiza antiaging CHANEL într-un fluid care corectează ridurile, redă fermitatea pielii, redefinește volumul feței și face ca porii să fie mai puțin vizibili. Formula sa conține exclusivul PRO-LIFT Complex, cu molecule esențiale anti-aging, care acționează în două direcții: atât asupra cantității, cât și asupra calității colagenului.

Nutrienți pentru piele

Crema Nutritivă Pentru Ochi HL/Skin combină știința avansată coreeană a îngrijirii pielii cu ingrediente atent selecționate: adenozină, niacinamidă, squalane, unturi și uleiuri naturale. Formula contribuie la îmbunătățirea aspectului ridurilor și liniilor fine din jurul ochilor, precum și la redarea luminozității, fermității, catifelării și la estomparea cearcănelor, oferind hidratare de până la 8 ore. Disponibilă pe herbalife.ro. Încearcă și aceste trucuri pentru a scăpa de cearcănele și pungile de sub ochi.

Protecție

O textură solidă, care se topește fin la contactul cu pielea, lăsând axila catifelată, uscată și protejată. Datorită cerurilor vegetale de floarea-soarelui și myrica berry, alături de amidonul de porumb, acest deodorant natural stick cu lime și bergamotă de la NUUD menține pielea hidratată și îți oferă un boost de prospețime pentru întreaga zi. Disponibil pe bilenegre.ro.

Modern look

Wella Professionals introduce Monochromatic Color, colecția care redefinește colorarea părului printr-o abordare în tonuri, axată pe profunzime rafinată și dimensiune naturală și o paletă curatoriată de tonuri naturale elevate. De la nuanțele luminoase Copper Glow până la sofisticatul Espresso Brunette, look-urile din colecție conturează o nouă viziune asupra frumuseții: modernă, adaptabilă și rafinată fără efort.

Relax!

Untul de corp FOR THE SENSES de la Susanne Kaufmann este infuzat cu arome liniștitoare de ylang-ylang, patchouli și lavandă, toate menite să inducă relaxare. Formula bogată, dar cu absorbție rapidă, conține 99% ingrediente de origine naturală care acționează armonios pentru îmbunătățirea elasticității pielii și pentru protecția ei împotriva uscăciunii. Disponibil pe miobio.ro.

Must have

Loțiunea de corp de la Bio-Oil are o textură fluidă, ultra ușoară și non-grasă. Conține acid hialuronic cu rol de hidratare intensă, vitaminele E, F și A, ulei de shea, extract de gălbenele (care poate contribui la regenerarea pielii), uleiuri de jojoba și măceșe ce pot ajuta la reducerea inflamației, precum și glicerină și acid lactic.

Best skincare

Repêchage Triple Action Lift Peptide Serum este un serum foarte concentrat pentru îngrijirea tenului. Are o formulă performantă, cu un amestec de peptide și activi din plante, care ajută la reducerea aspectului ridurilor și liniilor fine, la îmbunătățirea nivelului de colagen, restaurarea fermității și texturii tenului, pe care îl hidratează în profunzime. Disponibil în Uptown Esthetics.

Coafură impecabilă

GHD Rehab Dry Hair Nourisher este un tratament leave-in cu textură de ser, conceput pentru hidratarea, netezirea și disciplinarea părului uscat sau electrizat. Formula activată de căldură acționează în profunzimea fibrei capilare pentru a reduce aspectul de frizz, a îmbunătăți netezimea și a reda părului un aspect mai moale, mai hidratat și mai stălucitor.

Aromă de mandarină

Acest set în ediție limitată de la NALA conține gel de duș, șerbet de corp și cremă de mâini, toate cu aroma vibrantă de mandarină. Gelul de duș revigorează, șerbetul de corp hidratează în profunzime, cu textura lui ușoară, de gel, iar crema de mâini încheie rutina de îngrijire cu un strat fin de protecție.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Just Perfect, Marc Jacobs, 50 ml, preț în magazine

Apă de parfum L’Eau Ambrée, Kenzo, 100 ml, 577 lei

Balsam pentru curățarea tenului Cleansing Balm, MÁDARA, 130 lei, disponibil pe miobio.ro

CC Cream hidratant cu protecție solară, Vitamin U, CU Skin, 168 lei, disponibil pe bilenegre.ro

Concentrat antiaging 10% Niacinamide Booster, Paula’s Choice, 313 lei

Cremă antiaging pentru conturul ochilor Rénergie Yeux, Lancôme, 450 lei

Cremă intens hidratantă SUPERCHARGED Triple Action, FOREO, 279 lei, disponibilă pe notino.ro

Cremă împotriva îmbătrânirii pielii Anti-Aging Cream, Notino, 105 lei

Cremă pentru mâini Restoring Hand Cream, Nala Cosmetics, 24,90 lei

Deodorant natural cremă, fără aluminiu, Nuud, 53 lei, disponibil pe bile-negre.ro

Exfoliant pentru corp Jasmine in the Sun Body Scrub, my Geisha, 95 lei

Exfoliant pentru față SUPER C Face Scrub, Everyday For Future, 35 lei

Extract de parfum Raphael, Sora Dora, 50 ml, 950 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro

Fard de obraz Bouncy Blush, Jublien Beauty, 69 lei

Fard de obraz Dolci Makeup Blush, Armani, 280 lei

Fard de obraz cremos Make Me Blush Cream, YSL, 360 lei

Loțiune de corp Jasmine in the Sun Body Lotion, my Geisha, 125 lei

Mască de noapte fără clătire pentru păr, Overnight Leave-In Mask, Moroccanoil, 230 lei, disponibilă pe topline.ro

Mască pentru ten WONDERMOKA Face Mask, Everyday For Future, 35 lei

Paletă de farduri de pleoape New Soft Nude Eyeshadow Palette, KIKO Milano, 108,59 lei

Parfum pentru păr Golden Gloss, Keune, preț în saloane

Serum hidratant Hyalo Boost Caviderm, Mara Blu, 215 lei

Spray facial Triple Action Lift Peptide Cooling Mist, Repêchage, preț la cerere, disponibil în Uptown Esthetics

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Foto: PR

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