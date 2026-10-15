Motivele complicate pentru care te confrunți în continuare cu acneea

Dacă ți se întâmplă și ție să te confrunți în continuare cu acneea, având probleme chiar atunci când te gândeai că ai scăpat, trebuie să citești acest articol.

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  de  ELLE
Motivele complicate pentru care te confrunți în continuare cu acneea

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi despre acnee este că poate fi provocată de o mulțime de factori, iar tratamentul poate fi destul de complicat, deoarece trebuie să testezi destul de mult până când vei găsi o schemă potrivită pentru tine și pielea ta.

Așadar, de ce te confrunți în continuare cu acneea?

Pentru ca acneea sau, pur și simplu, o erupție să apară trebuie să se întâmple patru lucruri: să se blocheze porii, să se acumuleze bacterii în acei pori, să se producă excesul de sebum și apoi să se inflameze pielea. Practic, aceștia sunt pașii prin care se ajunge la acele imperfecțiuni pe care le detestăm atât de mult.

Trebuie să știi că atunci când vorbim de pielea matură (sau pur și simplu pielea persoanelor care au depășit vârsta de 25 de ani) nu mai este vorba doar despre hormoni, ci și despre stres, ingredientele cremelor, genetică precum și alimentație. Astfel, alimentele care au un index glicemic ridicat sau foarte mult zahăr, de exemplu laptele de vacă, pot duce la agravarea inflamațiilor pielii, implicit la apariția acneei.

O igienă necorespunzătoare poate agrava problemele pielii și, tocmai de aceea, este important să te asiguri că îți speli tenul cu produsele potrivite, atât dimineața, cât și seara.

Principalii factori care produc acneea

Așa cum am precizat anterior, există mai mulți factori importanți care produc acneea și, de aceea, îți explicăm în continuare ce trebuie să știi despre fiecare factor în parte:

Hormonii

Acneea hormonală trebuie tratată într-un mod diferit, deoarece tratamentul topic nu va fi suficient pentru o piele fără imperfecțiuni. Fie că vorbim despre hormonii din perioada menstruației, care pot provoca o creștere a nivelului de sebum, sau pur și simplu de problemele hormonale cauzate de diferite afecțiuni, de exemplu sindromul ovarelor polichistice, vei primi un tratament bazat pe mai multe analize. De obicei, acesta include și pastile contraceptive.

Alimentație

Alimentele care pot provoca acneea sunt cele care provoacă și inflamații: zahărul, glutenul și lactatele. Astfel, dacă ai o dietă bogate în lactate sau iubești deserturile, este ușor de înțeles de ce te lupți în continuare cu acneea. Încearcă să consumi mai puțin lapte de vacă și alege fructele în locul dulciurilor procesate, deoarece acestea au un nivel ridicat de zahăr.

Sebum

Dacă pielea ta produce prea mult sebum, acesta va bloca porii, iar asta va duce la apariția imperfecțiunilor. Elimină uleiurile, folosește produse cosmetice non-comedogenice și asigură-te că te speli suficient de bine de fiecare dată când îți simți tenul încărcat.

Cum să lupți împotriva acneei

După ce ai identificat care este factorul principal care provoacă acneea, este momentul să știi ce opțiuni de tratament există.

Elimină bacteriile

Folosește produse de îngrijire speciale. De exemplu, este indicat să folosești produse care conțin ulei de arbore de ceai, un ingredient cunoscut pentru proprietățile sale antiseptice. Totodată, asigură-te că ai un gel de curățare potrivit pentru tenul tău.

Exfoliază

Cea mai bună metodă prin care poți lupta împotriva acneei este să te asigură că o protejezi. Pentru a face asta exfoliază săptămânal pielea, atât prin gomaj, cât și prin folosirea unor tipuri de acizi. Cele mai recomandate în cazul problemelor cu acneea este acidul salicilic și acidul glicolic.

Încearcă tratamentele profesionale

Există o mulțime de tratamente profesionale pe care le poți încerca, însă sfătuiește-te înainte cu medicul tău dermatolog. Este bine să știi că anumite tipuri de exfolieri chimice, pe care nu le poți încerca acasă, te pot ajuta pe termen lung. Există totodată și varianta unui tratament cu laser și lumină albastră, care produc efecte vizibile în timp scurt.

Include retinolul în rutina ta de îngrijire

Retinolul este un ingredient important pentru pielea noastră. Dincolo de faptul că luptă împotriva ridurilor, acesta poate fi un bun ajutor în tratarea acneei. O variantă cu o concentrație mai mică este cea recomandată, retinoinul fiind un ingredient puternic care va preveni celulele pielii să blocheze porii, ajutând totodată la calmarea potențialelor inflamații ale pielii.

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Foto: Arhiva ELLE

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