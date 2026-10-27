7 accesorii care dau tonul în moda sezonului FW26

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Uneori, cel mai interesant lucru dintr-o colecție nu este rochia, paltonul sau sacoul, ci ceea ce designerii aleg să poarte alături de ele. În FW26, accesoriile au un rol important în construirea ținutelor, fie că adaugă o notă de umor, schimbă proporțiile sau introduc un contrast bine calculat. Și, dacă ar fi să reținem o singură idee de pe podiumuri, aceasta ar fi că nu ai nevoie de foarte multe pentru a obține un look memorabil. Uneori, un singur accesoriu bine ales este suficient.

Ochelarii de soare cu aer sportiv

La Loewe, Carven sau Lanvin, ochelarii de soare cu forme alungite, care urmăresc linia feței, aduc o doză de futurism unor ținute care nu au neapărat ceva sportiv. Inspirate de echipamentele de performanță, aceste modele funcționează tocmai datorită contrastului: arată excelent cu paltoane clasice, sacouri masculine sau piese feminine, delicate. Cu cât combinația este mai puțin previzibilă, cu atât rezultatul devine mai interesant.

Geanta cu aer relaxat

Gențile perfect rigide au acum concurență. La Loewe și Fendi, modelele cu forme suple, purtate deschise sau cu o structură aparent desfăcută, propun o eleganță mult mai relaxată. Amazona 180 de la Loewe este unul dintre exemplele relevante ale sezonului. Ideea nu este să renunți la o geantă sofisticată, ci să alegi una care nu pare prea studiată. Un contrast excelent cu un costum impecabil sau un palton cu linii precise.

Pantofii cu baretă în T

Un model cu istorie, dar cu o interpretare cât se poate de actuală. Pantofii cu baretă în T, inspirați de siluetele anilor 20, reapar la Dior, Givenchy și Calvin Klein, cu proporții și finisaje diferite. La Dior, vârfurile pătrate și culorile delicate le oferă o notă contemporană. Sunt suficient de eleganți pentru o ținută de seară, dar arată foarte bine și cu o fustă midi sau cu pantaloni masculini.

Colierul cu pandantive

Minimalismul bijuteriilor face loc unor combinații mai personale. La Celine, Marni și Dries Van Noten, colierele lungi adună medalioane, talismane și mici obiecte decorative, într-un amestec cu influențe boeme. Nu trebuie să fie perfect asortate și nici să spună toate aceeași poveste. Dimpotrivă, farmecul vine tocmai din diversitatea lor. Poartă-le peste un pulover simplu sau o cămașă albă și lasă-le să devină centrul ținutei.

Cureaua cu cataramă statement

Influențele western continuă să apară în colecții, dar în FW26 sunt tratate cu mai multă libertate. Chloé propune catarame inspirate de universul ecvestru, în timp ce Ralph Lauren explorează detalii metalice și accente decorative. O astfel de curea poate schimba instantaneu aspectul unui costum, poate marca talia peste un palton sau poate da personalitate unei perechi de jeanși. Secretul este să nu transformi întreaga ținută într-un costum de cowboy.

Mănușile lungi

La Alaïa, Khaite și Balenciaga, mănușile lungi revin într-o varietate de interpretări, de la piele fină la materiale cu aspect elegant, aproape teatral. Nu mai sunt rezervate exclusiv rochiilor de seară, ci apar alături de piese casual, costume sau paltoane. Purtate ușor încrețite pe braț ori lăsate să dispară sub mâneci, adaugă o notă sofisticată fără prea mult efort. Și, în plus, sunt chiar practice iarna.

Broșa florală

Dacă ai crezut că broșele aparțin exclusiv colecțiilor de bijuterii vintage, podiumurile FW26 au altă părere. La Chanel, Dior, Khaite și Loro Piana, florile decorative sunt purtate pe sacouri, paltoane și alte piese cu croieli simple. Unele sunt discrete, altele suficient de mari pentru a deveni punctul central al unei ținute. Cel mai interesant mod de a le purta? Pe o piesă masculină, cu linii sobre, pentru un contrast care funcționează de fiecare dată.

Foto: Profimedia

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