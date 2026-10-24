Paltonul este ținuta: piesa care schimbă regulile de styling în FW26

Volumele sculpturale, croielile precise și texturile neașteptate conferă hainelor exterioare o prezență spectaculoasă. Eleganța clasică întâlnește experimentul, iar podiumurile propun siluete memorabile.

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  de  Georgescu Daria
Bottega Veneta FW26 (1)
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Există piese în jurul cărora construiești o ținută și altele pe care le adaugi la final. Multă vreme, paltonul a făcut parte din a doua categorie. În colecțiile FW26 însă, designerii schimbă această logică și îi acordă rolul principal. Proporțiile, textura și felul în care este purtat devin mai importante decât ceea ce se află dedesubt. Iar rezultatul este o abordare a stilului de iarnă în care o singură piesă poate defini întreaga apariție.

La Bottega Veneta, Louise Trotter explorează tocmai această idee printr-o serie de modele cu volume generoase și texturi remarcabile. Umerii rotunjiți, croielile ample și materialele care imită blana sau prezintă suprafețe elaborate transformă formele clasice în piese cu personalitate. Unele sunt realizate din piele împletită intrecciato, altele impresionează prin texturi pufoase sau finisaje neobișnuite. Nu au nevoie de accesorii spectaculoase pentru a atrage atenția.

O perspectivă diferită apare la Loewe, unde Jack McCollough și Lazaro Hernandez experimentează cu volumele și materialele tehnice. Paltoanele din latex, parka-urile cu aspect gonflabil și modelele din lână cu forme exagerate duc ideea de outerwear într-o zonă aproape sculpturală. Aici, haina nu urmărește neapărat liniile corpului, ci creează o siluetă complet nouă.

La Celine, Michael Rider propune o alternativă mai apropiată de eleganța clasică. Paltoanele urmăresc mai atent corpul, au umeri bine definiți și croieli alungite, demonstrând că o piesă nu trebuie să fie supradimensionată pentru a avea impact. Este o direcție care pune accentul pe precizie, proporții și acel tip de rafinament care nu depinde de artificii vestimentare.

În colecția Dries Van Noten, Julian Klausner reinterpretează paltonul cu închideri tradiționale de tip duffle coat, dar și modelele din jacquard, cu motive și texturi elaborate. Referințele la uniformele școlare se întâlnesc cu materiale prețioase și combinații cromatice neașteptate, într-un joc între familiar și excentric.

La Burberry, Daniel Lee transformă clasicul trenci într-o piesă potrivită inclusiv pentru seară. În colecția FW26, modelul emblematic apare din piele, mătase cu aspect șifonat sau shearling, iar detaliile precum platcile transformate în volane îi schimbă complet aspectul. Purtat peste rochii din satin sau alături de pantaloni din piele, trenciul își depășește rolul funcțional și devine elementul central al ținutei.

Pentru Max Mara, Ian Griffiths pornește de la vestimentația medievală și ideea de protecție, reinterpretate într-o manieră contemporană. Colecția include mantii lungi din cașmir, paltoane cu glugă și modele cu inserții din nubuc pe umeri, detalii care amintesc discret de armuri. Nuanțele de camel, maro și gri, alături de materialele prețioase, păstrează acea eleganță discretă specifică brand-ului, în timp ce volumele ample conferă siluetelor o prezență aparte.

Dincolo de podium, ideea este surprinzător de ușor de aplicat. Un palton cu o croială interesantă poate fi purtat peste denim și un pulover simplu, în timp ce un model cu imprimeu sau textură pronunțată funcționează foarte bine alături de piese discrete. Pentru o variantă mai sofisticată, merită încercat un model lung, purtat închis, cu cizme sau pantofi cu talpă joasă, fără prea multe accesorii.

Poate că cea mai interesantă lecție a sezonului este că nu avem nevoie de o ținută complicată pentru a obține un efect spectaculos. Uneori, este suficient un palton foarte bun.

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Foto: Profimedia, Celine

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