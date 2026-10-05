Dries Van Noten SS27: Julian Klausner aduce glamour-ul în viața de zi cu zi

Pentru primăvara-vara 2027, Julian Klausner imaginează o eroină care părăsește platoul de filmare și își continuă rolul pe străzile orașului. Rezultatul? O colecție Dries Van Noten despre plăcerea de a te îmbrăca, în care glamour-ul apare acolo unde te aștepți mai puțin.

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  de  Georgescu Daria
Dries van Noten SS27 (1)
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Sunetul unor tocuri pe asfalt, claxoane, voci și zgomot de stradă a deschis show-ul Dries Van Noten SS27 de la Paris Fashion Week. Decorul sonor spunea deja povestea colecției: nu starleta aflată sub reflectoare îl interesa pe Julian Klausner, ci momentul de după filmare, când personajul și viața reală încep să se amestece. Glamour-ul nu mai este rezervat serii sau unei ocazii speciale, ci devine o stare pe care o poți construi dintr-un ruj roșu, o broșă strălucitoare sau o curea care schimbă proporțiile unei ținute.

Referința cinematografică apare cel mai clar în imprimeurile inspirate de afișe vintage pentru filme imaginate de Klausner și echipa sa. Grafica lor este transferată pe trenciuri fluide din viscoză, rochii furou, topuri și fuste cu talie paperbag, în timp ce alte piese sunt populate de pahare de cocktail, ochi conturați, stele sau flamingo. În loc să trateze print-ul ca pe elementul principal al unui look, Klausner îl folosește ca pe încă un strat într-o compoziție mult mai bogată.

Aici începe partea cea mai interesantă: styling-ul. O rochie delicată poate apărea peste un tricou grafic, un sacou brodat peste o cămașă și o fustă imprimată, iar polo-urile supradimensionate sunt strânse în talie cu broșe sau curele. Materialele și codurile se contrazic intenționat, sport cu satin, transparențe cu tricotaje, piese masculine cu bijuterii, fără ca rezultatul să pară costum sau exercițiu de podium. Tocmai micile incongruențe fac ținutele credibile și personale.

Accesoriile continuă aceeași idee. Broșele apar aproape obsesiv, prinse pe tricotaje, sacouri și alte piese de zi, iar colierele și mărgelele sunt purtate în straturi. Gențile sunt mari și moi, pantofii rămân ancorați în realitate, pumps cu toc solid și loafers cu toc mic, iar câte o singură mănușă introduce exact acel je ne sais quoi de care are nevoie un look prea bine pus la punct.

Ce funcționează atât de bine la Dries Van Noten SS27 este faptul că glamour-ul nu vine dintr-o singură piesă spectaculoasă, ci din felul în care hainele sunt puse împreună. Klausner păstrează apetitul casei pentru culoare, print și combinații neașteptate, dar îl face să pară foarte prezent. Nu este vorba despre a te îmbrăca „elegant”, ci despre plăcerea de a exagera puțin, de a adăuga încă o broșă, încă un strat, încă un detaliu, pur și simplu pentru că îți place. Iar pentru primăvara lui 2027, acesta pare un motiv suficient.

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Foto: Profimedia

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